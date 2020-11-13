"Максимум за продуктами или погулять на улице": Степанов о локдауне выходного дня

"Зачем мы его вводим. Для нас очень необходимо разорвать цепь передачи болезни. Каким образом она разрывается? В единственный - это уменьшение контактов между людьми, уменьшение общения, уменьшение контактов, уменьшение таких случаев, когда люди друг с другом, не знакомые, находятся рядом", - сказал Степанов.

По его словам, разорвать цепь можно только, если люди в определенный период времени - в субботу и воскресенье просто будут находиться дома.

"И не будут пересекаться различные группы, люди, которые между собой не знакомы, люди, которые работают в разных городах. Если у нас в субботу и воскресенье остаются так, как мы предусмотрели в постановлении Кабинета министров, остаются работать исключительно продуктовые магазины, автозаправочные станции, транспорт,.. аптеки, то люди в субботу и воскресенье, они просто максимум могут выйти за продуктами, или в аптеку... Максимум погулять на улице. Таким образом люди, не знакомые между собой, они не контактируют, не пересекаются..." - рассказал Степанов.

Он отметил, что таким образом количество этих контактов в субботу и воскресенье будет существенно снижено.

"Таким образом в эти два дня мы сможем разорвать цепь передачи болезни. Если мы ее разрываем, то уменьшается количество заболевших, и как следствие у нас уменьшается количество людей, которые госпитализируются, так как в общем количестве заболевших до 13-14% - это те люди, которые нуждаются по медицинским показаниям в госпитализации", - сказал он.

Как сообщалось, в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11 787.



Напомним, Степанов заявлял, что для Министерства здравоохранения и врачей лучший сценарий - это полный "локдаун" на минимум 3 недели.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.