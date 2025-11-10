Майже мільярд гривень на "Пакунок школяра": понад 200 тисяч родин уже отримали допомогу
Київ • УНН
Батьки першокласників можуть отримати одноразову допомогу двома способами.
Програму "Пакунок школяра" вже профінансовано майже на 1 мільярд гривень. Нею скористалися 246 тисяч родин першокласників, із яких понад 202 тисячі заяв погоджено, а ще близько 4 тисяч перебувають на етапі верифікації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінсоцполітики.
Деталі
Батьки першокласників можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 5 000 гривень двома способами:
- онлайн через застосунок "Дія";
- письмово, у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Онлайн-звернення залишаються найпопулярнішим способом подачі заяви.
Ініціатором програми виступив Президент України. Проєкт розроблено Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації, Дією, Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та Державною службою у справах дітей.
Програма "Пакунок школяра" покликана підтримати українські родини з дітьми, які йдуть до школи вперше. Уряд закликає батьків встигнути подати заяву й скористатися допомогою, поки фінансування програми триває.
Нагадаємо
З 1 листопада в Україні стартує другий етап експериментального проєкту з базової соціальної допомоги, яка об'єднує п'ять видів державних виплат. Тепер її зможуть отримати більше родин з низьким рівнем доходів, навіть ті, хто раніше не мав права на окремі види державної підтримки.