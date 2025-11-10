$41.980.11
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 15234 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 17650 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 32702 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 67623 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 38701 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 42303 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38220 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30521 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54309 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Почти миллиард гривен на "Пакет школьника": более 200 тысяч семей уже получили помощь

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Родители первоклассников могут получить единовременную помощь двумя способами.

Почти миллиард гривен на "Пакет школьника": более 200 тысяч семей уже получили помощь

Программа "Пакет школьника" уже профинансирована почти на 1 миллиард гривен. Ею воспользовались 246 тысяч семей первоклассников, из которых более 202 тысяч заявлений согласованы, а еще около 4 тысяч находятся на этапе верификации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Подробности

Родители первоклассников могут получить единовременную помощь в размере 5 000 гривен двумя способами:

  • онлайн через приложение "Дія";
    • письменно, в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

      Онлайн-обращения остаются самым популярным способом подачи заявления.

      Инициатором программы выступил Президент Украины. Проект разработан Министерством социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации, Дией, Министерством образования и науки, Пенсионным фондом Украины и Государственной службой по делам детей.

      Программа "Пакет школьника" призвана поддержать украинские семьи с детьми, которые идут в школу впервые. Правительство призывает родителей успеть подать заявление и воспользоваться помощью, пока финансирование программы продолжается.

      Напомним

      С 1 ноября в Украине стартует второй этап экспериментального проекта по базовой социальной помощи, которая объединяет пять видов государственных выплат. Теперь ее смогут получить больше семей с низким уровнем доходов, даже те, кто ранее не имел права на отдельные виды государственной поддержки.

      Алла Киосак

