Почти миллиард гривен на "Пакет школьника": более 200 тысяч семей уже получили помощь
Киев • УНН
Родители первоклассников могут получить единовременную помощь двумя способами.
Программа "Пакет школьника" уже профинансирована почти на 1 миллиард гривен. Ею воспользовались 246 тысяч семей первоклассников, из которых более 202 тысяч заявлений согласованы, а еще около 4 тысяч находятся на этапе верификации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.
Подробности
Родители первоклассников могут получить единовременную помощь в размере 5 000 гривен двумя способами:
- онлайн через приложение "Дія";
- письменно, в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Онлайн-обращения остаются самым популярным способом подачи заявления.
Инициатором программы выступил Президент Украины. Проект разработан Министерством социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации, Дией, Министерством образования и науки, Пенсионным фондом Украины и Государственной службой по делам детей.
Программа "Пакет школьника" призвана поддержать украинские семьи с детьми, которые идут в школу впервые. Правительство призывает родителей успеть подать заявление и воспользоваться помощью, пока финансирование программы продолжается.
Напомним
С 1 ноября в Украине стартует второй этап экспериментального проекта по базовой социальной помощи, которая объединяет пять видов государственных выплат. Теперь ее смогут получить больше семей с низким уровнем доходов, даже те, кто ранее не имел права на отдельные виды государственной поддержки.