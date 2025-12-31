МАГАТЕ: ключову лінію електропередач до ЗАЕС відновлено

Техніки успішно завершили ремонт лінії електропередач поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України, проведений за гарантій безпеки, наданих обома сторонами в рамках місцевого припинення вогню, укладеного за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, це вже третій випадок за останні місяці, коли тимчасові домовленості про перемир'я, узгоджені та контрольовані МАГАТЕ, дозволили відновити підключення ліній електропередач, життєво важливих для ядерної безпеки, які були пошкоджені під час військового конфлікту. Наприкінці жовтня таке "вікно тиші" дозволило завершити десяту та найдовшу повну втрату електропостачання за межами об'єкта ЗАЕС за час конфлікту.

Цього разу це дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою тепловою електростанцією через два тижні після її відключення через бойові дії. ... Це з'єднання є важливим, оскільки воно пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередач ЗАЕС – лінією 330 кіловольт (кВ) - йдеться у повідомленні.

Вказується, що під наглядом команди МАГАТЕ, що базується на Запорізькій АЕС, ремонтні роботи, що розпочалися в неділю вранці, були завершені в понеділок вдень, після того, як пошкоджена лінія електропередачі та окрема проблема з автотрансформатором розподільчої станції Запорізької АЕС були повністю усунені та відновлені.

Успішний ремонт, проведений цього тижня, а також у жовтні та листопаді, демонструє, що така організація, як МАГАТЕ, може співпрацювати з обома сторонами конфлікту для досягнення спільної мети: запобігання ядерній аварії, яка не була б в інтересах нікого - заявив Гроссі.

Він подякував "як російську федерацію, так і Україну за конструктивну співпрацю з нами, що зробило це можливим".

"В результаті нам вдалося зробити вирішальний крок на підтримку ядерної безпеки. Однак загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об'єктах України залишається нестабільною, і наша робота ще далеко не завершена", – резюмував Гроссі.

Нагадаємо

Напередодні на Запорізькій атомній електростанції завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми.

