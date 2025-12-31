МАГАТЕ: ключову лінію електропередач до ЗАЕС відновлено

$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 10021 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 23143 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 21770 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 19853 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 20842 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 17383 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 16529 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 22779 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 32714 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22108 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Публікації
Ексклюзиви
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи30 грудня, 14:45 • 10229 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи30 грудня, 15:29 • 18956 перегляди
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня30 грудня, 16:59 • 9152 перегляди
Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла30 грудня, 17:49 • 4188 перегляди
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський 19:25 • 6704 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 32962 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 36534 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 32718 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 59369 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 58366 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Куп'янськ
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 2644 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 19566 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 31441 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 44605 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Шахед-136

МАГАТЕ: ключову лінію електропередач до ЗАЕС відновлено

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Техніки успішно відновили лінію електропередач поблизу ЗАЕС за гарантій безпеки, наданих обома сторонами конфлікту. Це дозволило відновити передачу електроенергії між ЗАЕС та Запорізькою ТЕС, що є ключовим маршрутом для електропостачання.

МАГАТЕ: ключову лінію електропередач до ЗАЕС відновлено

Техніки успішно завершили ремонт лінії електропередач поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України, проведений за гарантій безпеки, наданих обома сторонами в рамках місцевого припинення вогню, укладеного за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, це вже третій випадок за останні місяці, коли тимчасові домовленості про перемир'я, узгоджені та контрольовані МАГАТЕ, дозволили відновити підключення ліній електропередач, життєво важливих для ядерної безпеки, які були пошкоджені під час військового конфлікту. Наприкінці жовтня таке "вікно тиші" дозволило завершити десяту та найдовшу повну втрату електропостачання за межами об'єкта ЗАЕС за час конфлікту.

Цього разу це дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою тепловою електростанцією через два тижні після її відключення через бойові дії. ... Це з'єднання є важливим, оскільки воно пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередач ЗАЕС – лінією 330 кіловольт (кВ)

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що під наглядом команди МАГАТЕ, що базується на Запорізькій АЕС, ремонтні роботи, що розпочалися в неділю вранці, були завершені в понеділок вдень, після того, як пошкоджена лінія електропередачі та окрема проблема з автотрансформатором розподільчої станції Запорізької АЕС були повністю усунені та відновлені.

Успішний ремонт, проведений цього тижня, а також у жовтні та листопаді, демонструє, що така організація, як МАГАТЕ, може співпрацювати з обома сторонами конфлікту для досягнення спільної мети: запобігання ядерній аварії, яка не була б в інтересах нікого

- заявив Гроссі.

Він подякував "як російську федерацію, так і Україну за конструктивну співпрацю з нами, що зробило це можливим".

"В результаті нам вдалося зробити вирішальний крок на підтримку ядерної безпеки. Однак загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об'єктах України залишається нестабільною, і наша робота ще далеко не завершена", – резюмував Гроссі.

Нагадаємо

Напередодні на Запорізькій атомній електростанції завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми.

"Це великий поступ": Трамп відреагував на припинення обстрілів в районі ЗАЕС29.12.25, 01:29 • 7021 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна