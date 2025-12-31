МАГАТЭ: ключевая линия электропередач к ЗАЭС восстановлена

Техники успешно завершили ремонт линии электропередач вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, проведенный по гарантиям безопасности, предоставленным обеими сторонами в рамках местного прекращения огня, заключенного при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это уже третий случай за последние месяцы, когда временные договоренности о перемирии, согласованные и контролируемые МАГАТЭ, позволили восстановить подключение линий электропередач, жизненно важных для ядерной безопасности, которые были повреждены во время военного конфликта. В конце октября такое "окно тишины" позволило завершить десятую и самую длительную полную потерю электроснабжения за пределами объекта ЗАЭС за время конфликта.

На этот раз это позволило возобновить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и соседней Запорожской тепловой электростанцией через две недели после ее отключения из-за боевых действий. ... Это соединение важно, поскольку оно предлагает ключевой маршрут для электроэнергии, поставляемой одной из двух доступных линий электропередач ЗАЭС – линией 330 киловольт (кВ) - говорится в сообщении.

Указывается, что под наблюдением команды МАГАТЭ, базирующейся на Запорожской АЭС, ремонтные работы, начавшиеся в воскресенье утром, были завершены в понедельник днем, после того, как поврежденная линия электропередачи и отдельная проблема с автотрансформатором распределительной станции Запорожской АЭС были полностью устранены и восстановлены.

Успешный ремонт, проведенный на этой неделе, а также в октябре и ноябре, демонстрирует, что такая организация, как МАГАТЭ, может сотрудничать с обеими сторонами конфликта для достижения общей цели: предотвращения ядерной аварии, которая не была бы в интересах никого - заявил Гросси.

Он поблагодарил "как российскую федерацию, так и Украину за конструктивное сотрудничество с нами, что сделало это возможным".

"В результате нам удалось сделать решающий шаг в поддержку ядерной безопасности. Однако общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, и наша работа еще далеко не завершена", – резюмировал Гросси.

Напомним

Накануне на Запорожской атомной электростанции завершили восстановительные работы и подключили внешнюю линию электропередач к энергосистеме.

