Литовська залізниця припинить перевезення продукції російської компанії "лукойл"
Київ • УНН
"Литовські залізниці" (LTG) зупиняють транспортування нафтопродуктів компанії "лукойл" через санкції, запроваджені США та Великою Британією. Торік LTG перевезла до калінінграда близько 345 тисяч тонн продукції цього російського виробника.
Компанія "Литовські залізниці" (LTG), яка досі перевозила продукти російського нафтогіганта "лукойл" транзитом до калінінградської області, заявила, що припинить такі перевезення через санкції США й Великої Британії. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії "лукойл" або "роснефть", санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства
Минулого року LTG загалом перевезла до калінінградської області 371 тис. т нафтопродуктів, з яких 345 тис. т припадало на продукцію "Лукойла".
Нафта іншої російської компанії "роснефть" через Литву не перевозилася ані минулого, ані цього року, проте в поточному році LTG перевезла до калінінграда і назад 194 тис. т нафти "лукойла".
"Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "лукойлом" або "роснефтью". Продукцію "лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання", — зазначили в компанії LTG.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.
російський диктатор володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.
