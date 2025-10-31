Литовська залізниця припинить перевезення продукції російської компанії "лукойл"

$42.080.01
Ексклюзив
12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Теги
Автори
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Музикант
Геннадій Труханов
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Литва
Велика Британія
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Золото

Литовська залізниця припинить перевезення продукції російської компанії "лукойл"

Київ • УНН

 • 620 перегляди

"Литовські залізниці" (LTG) зупиняють транспортування нафтопродуктів компанії "лукойл" через санкції, запроваджені США та Великою Британією. Торік LTG перевезла до калінінграда близько 345 тисяч тонн продукції цього російського виробника.

Литовська залізниця припинить перевезення продукції російської компанії "лукойл"

Компанія "Литовські залізниці" (LTG), яка досі перевозила продукти російського нафтогіганта "лукойл" транзитом до калінінградської області, заявила, що припинить такі перевезення через санкції США й Великої Британії. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії "лукойл" або "роснефть", санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства

- зазначили в компанії.

Минулого року LTG загалом перевезла до калінінградської області 371 тис. т нафтопродуктів, з яких 345 тис. т припадало на продукцію "Лукойла".

Нафта іншої російської компанії "роснефть" через Литву не перевозилася ані минулого, ані цього року, проте в поточному році LTG перевезла до калінінграда і назад 194 тис. т нафти "лукойла".

"Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "лукойлом" або "роснефтью". Продукцію "лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання", — зазначили в компанії LTG.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

російський диктатор володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

"лукойл" оголосив, що через санкції продасть свої закордонні активи27.10.25, 21:47

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Калінінградська область
Литва
Велика Британія
Сполучені Штати Америки