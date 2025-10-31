Литовська залізниця припинить перевезення продукції російської компанії "лукойл"

Компанія "Литовські залізниці" (LTG), яка досі перевозила продукти російського нафтогіганта "лукойл" транзитом до калінінградської області, заявила, що припинить такі перевезення через санкції США й Великої Британії. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії "лукойл" або "роснефть", санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства