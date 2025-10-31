$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 4224 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 12575 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 6474 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 18047 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12628 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17648 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23949 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 14068 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23883 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
31 октября, 07:20 • 21992 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
ЗРК Бук

Литовская железная дорога прекратит перевозку продукции российской компании "лукойл"

Киев • УНН

 • 286 просмотра

"Литовские железные дороги" (LTG) останавливают транспортировку нефтепродуктов компании "лукойл" из-за санкций, введенных США и Великобританией. В прошлом году LTG перевезла в калининград около 345 тысяч тонн продукции этого российского производителя.

Литовская железная дорога прекратит перевозку продукции российской компании "лукойл"

Компания "Литовские железные дороги" (LTG), которая до сих пор перевозила продукты российского нефтегиганта "Лукойл" транзитом в калининградскую область, заявила, что прекратит такие перевозки из-за санкций США и Великобритании. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

После завершения переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании "лукойл" или "роснефть", санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия

- отметили в компании.

В прошлом году LTG в общей сложности перевезла в калининградскую область 371 тыс. т нефтепродуктов, из которых 345 тыс. т приходилось на продукцию "лукойла".

Нефть другой российской компании "роснефть" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в текущем году LTG перевезла в калининград и обратно 194 тыс. т нефти "лукойла".

"Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "лукойлом" или "роснефтью". Продукцию "лукойла" транзитом из россии в калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств", — отметили в компании LTG.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм.

Российский диктатор владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы27.10.25, 21:47 • 5166 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Калининградская область
Литва
Великобритания
Соединённые Штаты