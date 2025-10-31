Компания "Литовские железные дороги" (LTG), которая до сих пор перевозила продукты российского нефтегиганта "Лукойл" транзитом в калининградскую область, заявила, что прекратит такие перевозки из-за санкций США и Великобритании. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

После завершения переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании "лукойл" или "роснефть", санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия - отметили в компании.

В прошлом году LTG в общей сложности перевезла в калининградскую область 371 тыс. т нефтепродуктов, из которых 345 тыс. т приходилось на продукцию "лукойла".

Нефть другой российской компании "роснефть" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в текущем году LTG перевезла в калининград и обратно 194 тыс. т нефти "лукойла".

"Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "лукойлом" или "роснефтью". Продукцию "лукойла" транзитом из россии в калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств", — отметили в компании LTG.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм.

Российский диктатор владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

