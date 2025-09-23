Китайський експорт досяг рекордного профіциту у $1,2 трлн, попри американські тарифи
Київ • УНН
Експортний сектор Китаю зафіксував рекордний торговий профіцит у $1,2 трлн, попри жорсткі американські тарифи. Це викликає занепокоєння у світі через ризики для національних економік інших країн.
Деталі
Протягом останніх п’яти місяців експортна стратегія Китаю продемонструвала несподівану стійкість. Поставки до Індії зросли до історичного максимуму, африканський напрямок вийшов на рекордний рівень, а обсяги продажів у Південно-Східній Азії перевищили навіть пікові показники періоду пандемії.
Це змушує уряди різних країн балансувати між захистом власних виробників і небажанням відкрито конфліктувати з Китаєм - другим за величиною світовим експортером і ключовим партнером для більш ніж половини держав світу.
Китай довів, що здатен швидко освоювати нові ринки та завойовувати частку за кордоном
Хоча лише Мексика публічно запровадила тарифи до 50% на китайську продукцію, в інших регіонах зростає тиск на уряди. Індія отримала десятки запитів щодо розслідування демпінгу китайських товарів, Індонезія готує заходи після масового продажу дешевих виробів у соцмережах, а в Латинській Америці Чилі й Еквадор уже обмежують імпорт.
Аналітики попереджають, що надмірна орієнтація КНР на експорт лише поглиблює внутрішні дисбаланси. Прибутки промислових компаній знизилися на 1,7% у перші сім місяців року, а дефляційні тенденції загрожують стати найдовшими за останні десятиліття.
Це ускладнює план Пекіна щодо переорієнтації економіки на внутрішнє споживання.
Доповнення
Враховуючи вищезазначене, виходить, що Китай уникає американських тарифів та переорієнтовує свої товари на інші ринки.
- Індія, Африка, Південно-Східна Азія та Латинська Америка вже завалені дешевим китайським імпортом.
- Уряди бояться вводити високі тарифи: з одного боку, треба захищати економіку, з іншого — ризикують зіпсувати відносини з Китаєм, ключовим партнером.
- Усередині самої КНР це теж проблема: компанії знижують ціни, щоб продавати за кордон, і цим лише поглиблюють дефляцію та падіння прибутків.
