Китайський експорт досяг рекордного профіциту у $1,2 трлн, попри американські тарифи

22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру навідались окупованого Криму. У МЗС звинуватили африканських дипломатів у лицемірстві. 22 вересня, 16:37
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру. 22 вересня, 17:16
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду. 22 вересня, 17:57
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі. 22 вересня, 18:33
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронів. 22 вересня, 19:33
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду. 22 вересня, 11:26
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України. 22 вересня, 09:32
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки. 22 вересня, 05:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Канада
Ізраїль
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду. 22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США. 22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда. 22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними. 19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі. 19 вересня, 14:24
МіГ-31
Fox News
Bild
The Guardian
MIM-104 Patriot

Китайський експорт досяг рекордного профіциту у $1,2 трлн, попри американські тарифи

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Експортний сектор Китаю зафіксував рекордний торговий профіцит у $1,2 трлн, попри жорсткі американські тарифи. Це викликає занепокоєння у світі через ризики для національних економік інших країн.

Китайський експорт досяг рекордного профіциту у $1,2 трлн, попри американські тарифи

Попри жорсткі американські тарифи, експортний сектор Китаю продемонстрував рекордний торговий профіцит у 1,2 трлн доларів, що викликає занепокоєння у світі через ризики для національних економік інших країн. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Протягом останніх п’яти місяців експортна стратегія Китаю продемонструвала несподівану стійкість. Поставки до Індії зросли до історичного максимуму, африканський напрямок вийшов на рекордний рівень, а обсяги продажів у Південно-Східній Азії перевищили навіть пікові показники періоду пандемії.

Це змушує уряди різних країн балансувати між захистом власних виробників і небажанням відкрито конфліктувати з Китаєм - другим за величиною світовим експортером і ключовим партнером для більш ніж половини держав світу.

Китай довів, що здатен швидко освоювати нові ринки та завойовувати частку за кордоном

- зазначає економіст компанії Absolute Strategy Research Адам Вулф.

Хоча лише Мексика публічно запровадила тарифи до 50% на китайську продукцію, в інших регіонах зростає тиск на уряди. Індія отримала десятки запитів щодо розслідування демпінгу китайських товарів, Індонезія готує заходи після масового продажу дешевих виробів у соцмережах, а в Латинській Америці Чилі й Еквадор уже обмежують імпорт.

Аналітики попереджають, що надмірна орієнтація КНР на експорт лише поглиблює внутрішні дисбаланси. Прибутки промислових компаній знизилися на 1,7% у перші сім місяців року, а дефляційні тенденції загрожують стати найдовшими за останні десятиліття.

Це ускладнює план Пекіна щодо переорієнтації економіки на внутрішнє споживання.

Доповнення

Враховуючи вищезазначене, виходить, що Китай уникає американських тарифів та переорієнтовує свої товари на інші ринки.

  • Індія, Африка, Південно-Східна Азія та Латинська Америка вже завалені дешевим китайським імпортом.
    • Уряди бояться вводити високі тарифи: з одного боку, треба захищати економіку, з іншого — ризикують зіпсувати відносини з Китаєм, ключовим партнером.
      • Усередині самої КНР це теж проблема: компанії знижують ціни, щоб продавати за кордон, і цим лише поглиблюють дефляцію та падіння прибутків.

        США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр. 16.09.25, 08:54

        Вероніка Марченко

        ЕкономікаНовини Світу
        Bloomberg
        Чилі
        Мексика
        Індонезія
        Індія
        Китай
        Еквадор