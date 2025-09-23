Китайский экспорт достиг рекордного профицита в $1,2 трлн, несмотря на американские тарифы

$41.250.00
48.420.36
ukenru
22 сентября, 20:12 • 8866 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 20287 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 27051 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 31672 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 45726 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 57964 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 55085 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28449 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 51662 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25415 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
79%
752мм
Популярные новости
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду22 сентября, 17:57 • 11446 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе22 сентября, 18:33 • 9938 просмотра
Трамп прокомментирует предложение путина по Договору о сокращении вооружений - Белый дом22 сентября, 18:40 • 3514 просмотра
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дроновVideo22 сентября, 19:33 • 7110 просмотра
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22 сентября, 20:21 • 5028 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 41770 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 45740 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 57971 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 55090 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 51667 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Запорожье
Канада
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 41770 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 21869 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 38321 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 88925 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 111388 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд
Хранитель
E-6 Mercury

Китайский экспорт достиг рекордного профицита в $1,2 трлн, несмотря на американские тарифы

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Экспортный сектор Китая зафиксировал рекордный торговый профицит в $1,2 трлн, несмотря на жесткие американские тарифы. Это вызывает беспокойство в мире из-за рисков для национальных экономик других стран.

Китайский экспорт достиг рекордного профицита в $1,2 трлн, несмотря на американские тарифы

Несмотря на жесткие американские тарифы, экспортный сектор Китая продемонстрировал рекордный торговый профицит в 1,2 трлн долларов, что вызывает обеспокоенность в мире из-за рисков для национальных экономик других стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В течение последних пяти месяцев экспортная стратегия Китая продемонстрировала неожиданную устойчивость. Поставки в Индию выросли до исторического максимума, африканское направление вышло на рекордный уровень, а объемы продаж в Юго-Восточной Азии превысили даже пиковые показатели периода пандемии.

Это заставляет правительства разных стран балансировать между защитой собственных производителей и нежеланием открыто конфликтовать с Китаем — вторым по величине мировым экспортером и ключевым партнером для более чем половины государств мира.

Китай доказал, что способен быстро осваивать новые рынки и завоевывать долю за рубежом

- отмечает экономист компании Absolute Strategy Research Адам Вулф.

Хотя только Мексика публично ввела тарифы до 50% на китайскую продукцию, в других регионах растет давление на правительства. Индия получила десятки запросов относительно расследования демпинга китайских товаров, Индонезия готовит меры после массовой продажи дешевых изделий в соцсетях, а в Латинской Америке Чили и Эквадор уже ограничивают импорт.

Аналитики предупреждают, что чрезмерная ориентация КНР на экспорт лишь углубляет внутренние дисбалансы. Прибыли промышленных компаний снизились на 1,7% за первые семь месяцев года, а дефляционные тенденции угрожают стать самыми продолжительными за последние десятилетия.

Это усложняет план Пекина по переориентации экономики на внутреннее потребление.

Дополнение

Учитывая вышеизложенное, получается, что Китай избегает американских тарифов и переориентирует свои товары на другие рынки.

  • Индия, Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка уже завалены дешевым китайским импортом.
    • Правительства боятся вводить высокие тарифы: с одной стороны, нужно защищать экономику, с другой — рискуют испортить отношения с Китаем, ключевым партнером.
      • Внутри самой КНР это тоже проблема: компании снижают цены, чтобы продавать за границу, и этим лишь углубляют дефляцию и падение прибылей.

        США не будут вводить пошлины на Китай из-за российской нефти без Европы - министр16.09.25, 08:54 • 4134 просмотра

        Вероника Марченко

        ЭкономикаНовости Мира
        Bloomberg L.P.
        Чили
        Мексика
        Индонезия
        Индия
        Китай
        Эквадор