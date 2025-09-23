Китайский экспорт достиг рекордного профицита в $1,2 трлн, несмотря на американские тарифы
Киев • УНН
Экспортный сектор Китая зафиксировал рекордный торговый профицит в $1,2 трлн, несмотря на жесткие американские тарифы. Это вызывает беспокойство в мире из-за рисков для национальных экономик других стран.
Детали
В течение последних пяти месяцев экспортная стратегия Китая продемонстрировала неожиданную устойчивость. Поставки в Индию выросли до исторического максимума, африканское направление вышло на рекордный уровень, а объемы продаж в Юго-Восточной Азии превысили даже пиковые показатели периода пандемии.
Это заставляет правительства разных стран балансировать между защитой собственных производителей и нежеланием открыто конфликтовать с Китаем — вторым по величине мировым экспортером и ключевым партнером для более чем половины государств мира.
Китай доказал, что способен быстро осваивать новые рынки и завоевывать долю за рубежом
Хотя только Мексика публично ввела тарифы до 50% на китайскую продукцию, в других регионах растет давление на правительства. Индия получила десятки запросов относительно расследования демпинга китайских товаров, Индонезия готовит меры после массовой продажи дешевых изделий в соцсетях, а в Латинской Америке Чили и Эквадор уже ограничивают импорт.
Аналитики предупреждают, что чрезмерная ориентация КНР на экспорт лишь углубляет внутренние дисбалансы. Прибыли промышленных компаний снизились на 1,7% за первые семь месяцев года, а дефляционные тенденции угрожают стать самыми продолжительными за последние десятилетия.
Это усложняет план Пекина по переориентации экономики на внутреннее потребление.
Дополнение
Учитывая вышеизложенное, получается, что Китай избегает американских тарифов и переориентирует свои товары на другие рынки.
- Индия, Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка уже завалены дешевым китайским импортом.
- Правительства боятся вводить высокие тарифы: с одной стороны, нужно защищать экономику, с другой — рискуют испортить отношения с Китаем, ключевым партнером.
- Внутри самой КНР это тоже проблема: компании снижают цены, чтобы продавать за границу, и этим лишь углубляют дефляцию и падение прибылей.
