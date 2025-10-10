$41.400.09
Китайські військові кораблі прибули до Камбоджі на тлі прикордонного конфлікту

Київ

 • 314 перегляди

Два китайські військові кораблі прибули до Камбоджі з дружнім візитом, що є частиною навчань «Мир і дружба 2025». Візит відбувається на тлі прикордонного конфлікту між Камбоджею та Таїландом, з якими Китай підтримує дружні стосунки.

Китайські військові кораблі прибули до Камбоджі на тлі прикордонного конфлікту

Військові кораблі КНР прибули в п'ятницю з візитом дружби до Камбоджі, найближчого союзника Пекіна в Південно-Східній Азії. Візит також здійснюється у рамках більш широкої програми навчань "Мир і дружба 2025". Водночас Китай намагається підтримувати відносини з сусіднім Таїландом, з яким у Камбоджі поки порушені дружні відносини.

Передає УНН із посиланням на The Independent та держЗМІ КНР.

Деталі

Два китайські військові кораблі прибули в п'ятницю з так званим дружнімвізитом до Камбоджі, найближчого союзника Пекіна в Південно-Східній Азії, в час певного дипломатичного занепокоєння.

Візит відбувається в той час, коли Китай намагається підтримувати делікатний баланс у своїх відносинах з Камбоджею та сусідньою Таїландом, з якою він також підтримує дружні стосунки.

- пише The Independent.

Десантний військовий корабель "Їмен Шань" та навчальний корабель "Ціцзігуан" прибули до цивільного порту Сіануквіля в Сіамській затоці. Ці кораблі мають відплисти наступного вівторка, після чого вони здійснять аналогічні візити до Таїланду та Сінгапуру.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Наприкінці липня ці дві країни Південно-Східної Азії протягом п'яти днів вели збройний конфлікт через суперечливі претензії на прикордонну територію.

Також у вересні кордоні Таїланду та Камбоджі відбулася ескалація бойових дій з обміном пострілами. У Міноборони Камбоджі заявляли, що тайські війська "обстріляли військову базу Ан Сех зі стрілецької зброї та мінометів".

А керівник армії Таїланду зауважив, що камбоджійські солдати відкрили вогонь у зоні конфлікту Чонг Ан Ма в провінції Убон Ратчатані.

Також у Таїланді нещодавно піддали критиці постачання Пекіном зброї Камбоджі. 

Наразі прикордонний спір не вирішено, у відносинах між Бангкоком і Пномпенєм напруженість залишається високою.

Китай проводить військово-морські навчання

Китайські військово-морські кораблі "Іньчуань", "Цзінганшань" ​​та "Цзінмень", братимуть участь у спільних військових навчаннях з Малайзією. У середу вони вирушили з китайських міст Санья, Чжаньцзян та Гонконг до Малайзії.

Наразі відомо, що навчання під кодовою назвою "Мир і дружба 2025" будуть зосереджені на гуманітарній допомозі та ліквідації наслідків стихійних лих, а також на безпеці на морі.

Нагадаємо

У столиці Таїланду в кінці вересня сталося лихо: біля центральної лікарні утворилася яма площею 900 кв.м та глибиною 50 метрів через просідання ґрунту. Рух транспорту був паралізований, а робота комунальних служб - порушена.

Китай попереджав Велику Британію та США після того, як їхні військові кораблі пройшли через Тайванську протоку.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Камбоджа
благодійність
Малайзія
Таїланд
Гонконг
Сінгапур
Китай