Китайские военные корабли прибыли в Камбоджу на фоне пограничного конфликта

Военные корабли КНР прибыли в пятницу с визитом дружбы в Камбоджу, ближайшего союзника Пекина в Юго-Восточной Азии. Визит также осуществляется в рамках более широкой программы учений "Мир и дружба 2025". В то же время Китай пытается поддерживать отношения с соседним Таиландом, с которым у Камбоджи пока нарушены дружеские отношения.

Передает УНН со ссылкой на The Independent и госСМИ КНР.

Подробности

Два китайских военных корабля прибыли в пятницу с так называемым дружественным визитом в Камбоджу, ближайшего союзника Пекина в Юго-Восточной Азии, во время определенного дипломатического беспокойства.

Визит происходит в то время, когда Китай пытается поддерживать деликатный баланс в своих отношениях с Камбоджей и соседним Таиландом, с которым он также поддерживает дружеские отношения. - пишет The Independent.

Десантный военный корабль "Имэнь Шань" и учебный корабль "Цицзигуан" прибыли в гражданский порт Сиануквиля в Сиамском заливе. Эти корабли должны отплыть в следующий вторник, после чего они совершат аналогичные визиты в Таиланд и Сингапур.

Конфликт между Камбоджей и Таиландом

В конце июля эти две страны Юго-Восточной Азии в течение пяти дней вели вооруженный конфликт из-за спорных претензий на приграничную территорию.

Также в сентябре на границе Таиланда и Камбоджи произошла эскалация боевых действий с обменом выстрелами. В Минобороны Камбоджи заявляли, что тайские войска "обстреляли военную базу Ан Сех из стрелкового оружия и минометов".

А руководитель армии Таиланда отметил, что камбоджийские солдаты открыли огонь в зоне конфликта Чонг Ан Ма в провинции Убон Ратчатани.

Также в Таиланде недавно подвергли критике поставки Пекином оружия Камбодже.

Сейчас пограничный спор не решен, в отношениях между Бангкоком и Пномпенем напряженность остается высокой.

Китай проводит военно-морские учения

Китайские военно-морские корабли "Иньчуань", "Цзинганшань" и "Цзинмэнь" примут участие в совместных военных учениях с Малайзией. В среду они отправились из китайских городов Санья, Чжаньцзян и Гонконг в Малайзию.

Сейчас известно, что учения под кодовым названием "Мир и дружба 2025" будут сосредоточены на гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также на безопасности на море.

Напомним

