Китайские военные корабли прибыли в Камбоджу на фоне пограничного конфликта

09:44
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзивы
Популярные новости
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 10734 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 21767 просмотра
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 7388 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo05:21 • 9854 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 16076 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 6954 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 65845 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 74749 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35
Китайские военные корабли прибыли в Камбоджу на фоне пограничного конфликта

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Два китайских военных корабля прибыли в Камбоджу с дружественным визитом, что является частью учений «Мир и дружба 2025». Визит происходит на фоне пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом, с которыми Китай поддерживает дружественные отношения.

Китайские военные корабли прибыли в Камбоджу на фоне пограничного конфликта

Военные корабли КНР прибыли в пятницу с визитом дружбы в Камбоджу, ближайшего союзника Пекина в Юго-Восточной Азии. Визит также осуществляется в рамках более широкой программы учений "Мир и дружба 2025". В то же время Китай пытается поддерживать отношения с соседним Таиландом, с которым у Камбоджи пока нарушены дружеские отношения.

Передает УНН со ссылкой на The Independent и госСМИ КНР.

Подробности

Два китайских военных корабля прибыли в пятницу с так называемым дружественным визитом в Камбоджу, ближайшего союзника Пекина в Юго-Восточной Азии, во время определенного дипломатического беспокойства.

Визит происходит в то время, когда Китай пытается поддерживать деликатный баланс в своих отношениях с Камбоджей и соседним Таиландом, с которым он также поддерживает дружеские отношения.

- пишет The Independent.

Десантный военный корабль "Имэнь Шань" и учебный корабль "Цицзигуан" прибыли в гражданский порт Сиануквиля в Сиамском заливе. Эти корабли должны отплыть в следующий вторник, после чего они совершат аналогичные визиты в Таиланд и Сингапур.

Конфликт между Камбоджей и Таиландом

В конце июля эти две страны Юго-Восточной Азии в течение пяти дней вели вооруженный конфликт из-за спорных претензий на приграничную территорию.

Также в сентябре на границе Таиланда и Камбоджи произошла эскалация боевых действий с обменом выстрелами. В Минобороны Камбоджи заявляли, что тайские войска "обстреляли военную базу Ан Сех из стрелкового оружия и минометов".

А руководитель армии Таиланда отметил, что камбоджийские солдаты открыли огонь в зоне конфликта Чонг Ан Ма в провинции Убон Ратчатани.

Также в Таиланде недавно подвергли критике поставки Пекином оружия Камбодже.

Сейчас пограничный спор не решен, в отношениях между Бангкоком и Пномпенем напряженность остается высокой.

Китай проводит военно-морские учения

Китайские военно-морские корабли "Иньчуань", "Цзинганшань" и "Цзинмэнь" примут участие в совместных военных учениях с Малайзией. В среду они отправились из китайских городов Санья, Чжаньцзян и Гонконг в Малайзию.

Сейчас известно, что учения под кодовым названием "Мир и дружба 2025" будут сосредоточены на гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также на безопасности на море.

Напомним

В столице Таиланда в конце сентября произошло бедствие: возле центральной больницы образовалась яма площадью 900 кв.м и глубиной 50 метров из-за проседания грунта. Движение транспорта было парализовано, а работа коммунальных служб - нарушена.

Китай предупреждал Великобританию и США после того, как их военные корабли прошли через Тайваньский пролив.

Игорь Тележников

Новости Мира
Камбоджа
благотворительность
Малайзия
Таиланд
Гонконг
Сингапур
Китай