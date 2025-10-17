Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі
Київ • УНН
Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працює ППО.
Кривий Ріг у ніч на п'ятницю, 17 жовтня, опинився під масованою атакою ворожих БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові ресурси.
Деталі
Про ймовірність ворожих ударів по місту о 23:55 попередили Повітряні сили ЗСУ (ПС).
Кривий Ріг- в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги
Місцеві мешканці розповіли, що у місті зайнялися пожежі.
Згодом інформацію про атаку по Кривому Рогу підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких", - написав Вілкул.
Нагадаємо
У вересні у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. У місті виникла велика пожежа.
