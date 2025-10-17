$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 1178 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 7240 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 11989 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 16953 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 24339 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 35857 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 33702 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 43518 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 70457 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23087 перегляди
16 жовтня, 06:35 • 23087 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Теги
Автори
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Вночі 17 жовтня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, зафіксовано понад 10 вибухів. У місті виникли пожежі, працює ППО.

Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі

Кривий Ріг у ніч на п'ятницю, 17 жовтня, опинився під масованою атакою ворожих БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові ресурси.

Деталі

Про ймовірність ворожих ударів по місту о 23:55 попередили Повітряні сили ЗСУ (ПС).

Кривий Ріг- в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

- закликали у ПС.

Місцеві мешканці розповіли, що у місті зайнялися пожежі.

Згодом інформацію про атаку по Кривому Рогу підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких", - написав Вілкул.

Нагадаємо

У вересні у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. У місті виникла велика пожежа.

Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі07.08.25, 03:34 • 22959 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Повітряні сили Збройних сил України
Кривий Ріг