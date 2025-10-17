$41.760.01
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 взрывов и пожары

Киев • УНН

 396 просмотра

Ночью 17 октября Кривой Рог подвергся массированной атаке вражеских БпЛА, зафиксировано более 10 взрывов. В городе возникли пожары, работает ПВО.

Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 взрывов и пожары

Кривой Рог в ночь на пятницу, 17 октября, оказался под массированной атакой вражеских БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Подробности

О вероятности вражеских ударов по городу в 23:55 предупредили Воздушные силы ВСУ (ВС).

Кривой Рог - в укрытие, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

- призвали в ВС.

Местные жители рассказали, что в городе начались пожары.

Впоследствии информацию об атаке по Кривому Рогу подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", - написал Вилкул.

Напомним

В сентябре в Кривом Роге в результате вражеской атаки пострадали три человека. В городе возник крупный пожар.

Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге07.08.25, 03:34 • 22959 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вилкул Александр
Военно-воздушные силы Украины
Кривой Рог