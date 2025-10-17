Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 взрывов и пожары
Киев • УНН
Ночью 17 октября Кривой Рог подвергся массированной атаке вражеских БпЛА, зафиксировано более 10 взрывов. В городе возникли пожары, работает ПВО.
Кривой Рог в ночь на пятницу, 17 октября, оказался под массированной атакой вражеских БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые ресурсы.
Подробности
О вероятности вражеских ударов по городу в 23:55 предупредили Воздушные силы ВСУ (ВС).
Кривой Рог - в укрытие, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
Местные жители рассказали, что в городе начались пожары.
Впоследствии информацию об атаке по Кривому Рогу подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", - написал Вилкул.
Напомним
В сентябре в Кривом Роге в результате вражеской атаки пострадали три человека. В городе возник крупный пожар.
