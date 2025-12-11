Кіпр і Мальта застерігають: посилення санкцій проти росії не повинно шкодити легітимному морському сектору ЄС

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос. Фото: Reuters

Кіпр і Мальта, ключові судноплавні країни Євросоюзу, виступили проти повної заборони надання морських послуг росії, що обговорюється країнами G7 та ЄС як заміна обмеження цін на нафту. Вони заявляють, що посилення санкцій не повинно шкодити добросовісному легітимному морському бізнесу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряди обох країн, які разом із Грецією володіють найбільшим флотом ЄС, попередили, що відмова від обмеження цін може призвести до перенесення морських послуг до юрисдикцій за межами ЄС. Це, на їхню думку, призведе до втрати європейського нагляду та важелів впливу.

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що потрібен "цілісний підхід", і наголосив на необхідності зосередитися на ухиленні від санкцій, оскільки це підриває колективні зусилля.

росія значну частину своєї нафти експортує, користуючись західними судноплавними послугами. Можлива заборона може увійти до наступного пакету санкцій ЄС, запланованого на початок 2026 року.

