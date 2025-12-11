Кіпр і Мальта застерігають: посилення санкцій проти росії не повинно шкодити легітимному морському сектору ЄС

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 1898 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 3586 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 8294 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 9750 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 13690 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13606 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14769 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16001 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 33992 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21620 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.9м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 5870 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 14432 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12471 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 23293 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 12789 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 8298 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 23368 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 33992 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 45858 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12518 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25240 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 30899 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 26869 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35460 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

Кіпр і Мальта застерігають: посилення санкцій проти росії не повинно шкодити легітимному морському сектору ЄС

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Кіпр і Мальта застерігають, що посилення санкцій проти росії не повинно шкодити легітимному морському сектору ЄС. Вони виступають проти повної заборони надання морських послуг, побоюючись перенесення бізнесу за межі ЄС.

Кіпр і Мальта застерігають: посилення санкцій проти росії не повинно шкодити легітимному морському сектору ЄС
Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос. Фото: Reuters

Кіпр і Мальта, ключові судноплавні країни Євросоюзу, виступили проти повної заборони надання морських послуг росії, що обговорюється країнами G7 та ЄС як заміна обмеження цін на нафту. Вони заявляють, що посилення санкцій не повинно шкодити добросовісному легітимному морському бізнесу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряди обох країн, які разом із Грецією володіють найбільшим флотом ЄС, попередили, що відмова від обмеження цін може призвести до перенесення морських послуг до юрисдикцій за межами ЄС. Це, на їхню думку, призведе до втрати європейського нагляду та важелів впливу.

Санкції Трампа проти "лукойлу" та "роснефти" можуть змінити світову нафтову карту - Reuters10.12.25, 14:56 • 3126 переглядiв

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що потрібен "цілісний підхід", і наголосив на необхідності зосередитися на ухиленні від санкцій, оскільки це підриває колективні зусилля. 

росія значну частину своєї нафти експортує, користуючись західними судноплавними послугами. Можлива заборона може увійти до наступного пакету санкцій ЄС, запланованого на початок 2026 року.

Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій10.12.25, 11:09 • 4662 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Reuters
Європейський Союз
Мальта
Греція
Кіпр