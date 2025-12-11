$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 2914 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 5584 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 10616 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 10678 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14381 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13982 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15061 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16130 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34637 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21705 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Кипр и Мальта предупреждают: ужесточение санкций против России не должно вредить легитимному морскому сектору ЕС

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Кипр и Мальта предупреждают, что ужесточение санкций против России не должно вредить легитимному морскому сектору ЕС. Они выступают против полного запрета на предоставление морских услуг, опасаясь переноса бизнеса за пределы ЕС.

Кипр и Мальта предупреждают: ужесточение санкций против России не должно вредить легитимному морскому сектору ЕС
Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос. Фото: Reuters

Кипр и Мальта, ключевые судоходные страны Евросоюза, выступили против полного запрета на предоставление морских услуг России, что обсуждается странами G7 и ЕС как замена ограничения цен на нефть. Они заявляют, что ужесточение санкций не должно вредить добросовестному легитимному морскому бизнесу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Правительства обеих стран, которые вместе с Грецией владеют крупнейшим флотом ЕС, предупредили, что отказ от ограничения цен может привести к переносу морских услуг в юрисдикции за пределами ЕС. Это, по их мнению, приведет к потере европейского надзора и рычагов влияния.

Санкции Трампа против "лукойла" и "роснефти" могут изменить мировую нефтяную карту - Reuters10.12.25, 14:56 • 3142 просмотра

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что нужен "целостный подход", и подчеркнул необходимость сосредоточиться на уклонении от санкций, поскольку это подрывает коллективные усилия. 

Россия значительную часть своей нефти экспортирует, пользуясь западными судоходными услугами. Возможный запрет может войти в следующий пакет санкций ЕС, запланированный на начало 2026 года.

Украина арестовала судно рф, вывозившее украинское зерно через Крым и уклонявшееся от санкций10.12.25, 11:09 • 4664 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Reuters
Европейский Союз
Мальта
Греция
Кипр