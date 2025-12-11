Кипр и Мальта предупреждают: ужесточение санкций против России не должно вредить легитимному морскому сектору ЕС

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос. Фото: Reuters

Кипр и Мальта, ключевые судоходные страны Евросоюза, выступили против полного запрета на предоставление морских услуг России, что обсуждается странами G7 и ЕС как замена ограничения цен на нефть. Они заявляют, что ужесточение санкций не должно вредить добросовестному легитимному морскому бизнесу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Правительства обеих стран, которые вместе с Грецией владеют крупнейшим флотом ЕС, предупредили, что отказ от ограничения цен может привести к переносу морских услуг в юрисдикции за пределами ЕС. Это, по их мнению, приведет к потере европейского надзора и рычагов влияния.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что нужен "целостный подход", и подчеркнул необходимость сосредоточиться на уклонении от санкций, поскольку это подрывает коллективные усилия.

Россия значительную часть своей нефти экспортирует, пользуясь западными судоходными услугами. Возможный запрет может войти в следующий пакет санкций ЕС, запланированный на начало 2026 года.

