Украина арестовала судно рф, вывозившее украинское зерно через Крым и уклонявшееся от санкций

Украина арестовала судно рф, которое вывозило украинское зерно через оккупированный Крым и неоднократно меняло название и владельцев для избежания санкций, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

В Одесском морском порту задержано и арестовано российское судно, задействованное в незаконном вывозе украинской агропродукции через временно оккупированный Крым - сообщили в прокуратуре.

Детали

Следствием установлено, что сухогруз систематически заходил в закрытые крымские порты. "В январе 2021 года в порту Севастополя он незаконно загрузил более 6,9 тыс. тонн украинской пшеницы, которую вывез в одну из стран Африки", - сообщили в прокуратуре.

В декабре 2025 года капитану судна сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Как сообщается, "для избежания санкций судно неоднократно меняло название и владельцев, оформлялось на подконтрольные компании из третьих стран".

"В декабре 2025 года корабль под иностранным флагом снова зашел в Одесский порт - его разоблачили и задержали. Во время обыска изъяты документы оккупационной администрации и технические доказательства преступления", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуроров суд принял решение об аресте судна. Принимаются меры по передаче актива в управление АРМА. Следственные действия продолжаются.

