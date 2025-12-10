Украина арестовала судно рф, вывозившее украинское зерно через Крым и уклонявшееся от санкций
Киев • УНН
В Одесском порту задержано и арестовано российское судно, которое незаконно вывозило украинскую агропродукцию через оккупированный Крым. Сухогруз систематически заходил в закрытые крымские порты, а в 2021 году вывез более 6,9 тыс. тонн пшеницы в Африку.
Украина арестовала судно рф, которое вывозило украинское зерно через оккупированный Крым и неоднократно меняло название и владельцев для избежания санкций, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
В Одесском морском порту задержано и арестовано российское судно, задействованное в незаконном вывозе украинской агропродукции через временно оккупированный Крым
Детали
Следствием установлено, что сухогруз систематически заходил в закрытые крымские порты. "В январе 2021 года в порту Севастополя он незаконно загрузил более 6,9 тыс. тонн украинской пшеницы, которую вывез в одну из стран Африки", - сообщили в прокуратуре.
В декабре 2025 года капитану судна сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.
Как сообщается, "для избежания санкций судно неоднократно меняло название и владельцев, оформлялось на подконтрольные компании из третьих стран".
"В декабре 2025 года корабль под иностранным флагом снова зашел в Одесский порт - его разоблачили и задержали. Во время обыска изъяты документы оккупационной администрации и технические доказательства преступления", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокуроров суд принял решение об аресте судна. Принимаются меры по передаче актива в управление АРМА. Следственные действия продолжаются.
