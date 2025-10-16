Причастны к перевозкам подсанкционной нефти и краденого зерна: опубликована информация о более чем 130 кораблях и 140 капитанах
Главное управление разведки опубликовало информацию о 139 морских судах и 142 капитанах, причастных к незаконным перевозкам подсанкционной нефти и украденного зерна.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о более чем ста судах и капитанах, причастных к перевозке российской подсанкционной нефти и похищенного украинского зерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Подробности
В разделе "Морские суда" портала War&Sanctions опубликована информация о 139 морских судах и 142 капитанах. Их подозревают в незаконных перевозках российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.
Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов — это организованный Россией трафик краденого украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций, в основном организованный Кремлем теневой флотилией
Там добавили, что на фоне блокирования легальной коммерческой активности подсанкционных судов Россия продолжает наращивать свой "теневой" танкерный парк. Для этого привлекаются подставные компании и "суда-призраки" с целью сохранения своих экспортных потоков.
Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам российского "теневого флота".