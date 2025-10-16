Причетні до перевезень підсанкційної нафти і краденого зерна: опублікована інформація про понад 130 кораблів і 140 капітанів
Київ • УНН
Головне управління розвідки опублікувало інформацію про 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень підсанкційної нафти і вкраденого зерна.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про понад сто суден і капітанів, причетних до перевезення російської підсанкційної нафти та викраденого українського зерна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.
Деталі
У розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions опублікована інформація на 139 морських суден та 142 капітанів. Їх підозрюють у незаконних перевезеннях російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.
Морський експорт із Балтійського та Чорноморського регіонів - це організований росією трафік краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій України, сирої нафти та нафтопродуктів в обхід застосованих санкцій, здебільшого організований кремлем тіньовою флотилією
Там додали, що на тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден росія продовжує нарощувати свій "тіньовий" танкерний парк. Для цього залучаюьбся підставні компанії та "судна-примари" з метою збереження своїх експортних потоків.
Нагадаємо
Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали підроблені прапори підсанкційним нафтовим танкерам російського "тіньового флоту".