Вывозило украинское зерно из оккупированного Крыма: в Черном море арестовали судно, которое входило в "теневой" флот рф
Киев • УНН
СБУ и пограничники задержали в Черном море иностранное судно, которое помогало россии вывозить краденое украинское зерно. Сухогруз вывез 5 тыс. тонн пшеницы из Севастополя.
В Черном море задержали и арестовали иностранное судно, которое помогало рашистам похищать украинскую агропродукцию с временно оккупированных регионов нашего государства, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Задержание сухогруза произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы во внутренних водах Черноморской акватории Украины.
Как установило расследование, арестованное судно входило в состав "теневого" флота россии, который кремль использует для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.
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По материалам дела, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.
Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии, добавили в СБУ.
Во время обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления рашистами украинской агропродукции.
После ареста сухогруза и задержания его экипажа продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений кремля и привлечения виновных к ответственности.
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