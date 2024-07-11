В СБУ подтвердили задержание капитана судна, который помогал оккупантам вывозить из Крыма украинское зерно

Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, который работал на агрессора. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ рф на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу РФ.

Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства.

"Таким образом он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины", - указали в СБУ.

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

Во время обыска на борту судна обнаружили документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Дополнение

В Офисе Генпрокурора добавили, что в ноябре 2023 года судно "USKO MFU" под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе. Там судно было загружено более тремя тысячами тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

В конце мая 2024 года судно во второй раз зашло в закрытый порт Севастополя с выключенной системой AIS, где осуществило разгрузку груза из Турции. В дальнейшем судно вышло из порта, указав пункт назначения - г. Стамбул. Стамбул.

Однако, после включения системы "AIS", 2 июля судно зашло в один из портов Республики Молдова. Во время прохода через акваторию порта Рени, судно "USKO MFU" было задержано и на основании постановления суда на него наложен арест.

В ВМС ВСУ подтвердили, что Украина задержала судно, которое заходило в оккупированные рф украинские порты