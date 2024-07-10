Киев • УНН
Военно-морские силы Украины задержали грузовое судно, которое заходило в оккупированные Россией украинские порты с коммерческой целью, нарушая украинское и международное законодательство.
Подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Учитывая количество обращений ко мне журналистов, напишу здесь. Так, подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур
Он отметил, что пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится.
Дополнение
Издание Lloyd's List сообщало, что Украина задержала на Дунае судно Usko Mfu, обвинив его в незаконном пересечении госграницы и перевозке грузов в оккупированный Россией Севастополь.