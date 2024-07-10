Подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Учитывая количество обращений ко мне журналистов, напишу здесь. Так, подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур - написал Плетенчук в Facebook.

Он отметил, что пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится.

Дополнение

Издание Lloyd's List сообщало, что Украина задержала на Дунае судно Usko Mfu, обвинив его в незаконном пересечении госграницы и перевозке грузов в оккупированный Россией Севастополь.