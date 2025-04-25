Вивозило українське зерно з окупованого Криму: у Чорному морі арештовали судно, яке входило до "тіньового" флоту рф
Київ • УНН
СБУ та прикордонники затримали у Чорному морі іноземне судно, що допомагало росії вивозити крадене українське зерно. Суховантаж вивіз 5 тис. тонн пшениці з Севастополя.
У Чорному морі затримали та арештували іноземне судно, яке допомагало рашистам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів нашої держави, передає УНН із посиланням на СБУ.
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Затримання суховантажу відбулося у результаті спецоперації СБУ і Держприкордонслужби у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України.
Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу "тіньового" флоту росії, який кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.
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За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.
Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії, додали в СБУ.
Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції.
Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів кремля та притягнення винних до відповідальності.
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