Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
08:28 • 1998 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 16326 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 32307 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 33261 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 27000 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 54580 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 39159 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27263 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31461 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43790 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
91%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 12540 перегляди
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 3752 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 6730 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 13864 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 8508 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 14046 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 54583 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 42620 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43791 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 62808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Барак Обама
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 2442 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 14652 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 32416 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 32697 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 69010 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Washington Post
Financial Times

Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій

Київ • УНН

 • 74 перегляди

В Одеському порту затримано та арештовано російське судно, яке незаконно вивозило українську агропродукцію через окупований Крим. Суховантаж систематично заходив до закритих кримських портів, а у 2021 році вивіз понад 6,9 тис. тонн пшениці до Африки.

Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій

Україна арештувала судно рф, яке вивозило українське зерно через окупований Крим і неодноразово змінювало назву та власників для уникнення санкцій, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

В Одеському морському порту затримано та арештовано російське судно, задіяне у незаконному вивезенні української агропродукції через тимчасово окупований Крим

- повідомили в прокуратурі.

Деталі

Слідством встановлено, що суховантаж систематично заходив до закритих кримських портів. "У січні 2021 року в порту Севастополя він незаконно завантажив понад 6,9 тис. тонн української пшениці, яку вивіз до однієї з країн Африки", - повідомили у прокуратурі.

У грудні 2025 року капітану судна повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Причетні до перевезень підсанкційної нафти і краденого зерна: опублікована інформація про понад 130 кораблів і 140 капітанів16.10.25, 10:00 • 3022 перегляди

Як повідомляється, "для уникнення санкцій судно неодноразово змінювало назву та власників, оформлювалося на підконтрольні компанії з третіх країн".

"У грудні 2025 року корабель під іноземним прапором знову зайшов до Одеського порту - його викрили та затримали. Під час обшуку вилучено документи окупаційної адміністрації та технічні докази злочину", - ідеться у повідомленні.

За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про арешт судна. Вживаються заходи щодо передачі активу в управління АРМА. Слідчі дії тривають.

Вивозило українське зерно з окупованого Криму: у Чорному морі арештовали судно, яке входило до "тіньового" флоту рф25.04.25, 15:08 • 10068 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Санкції
Обшук
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Африка
Крим
Україна
Севастополь
Одеса