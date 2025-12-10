Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій
Київ • УНН
В Одеському порту затримано та арештовано російське судно, яке незаконно вивозило українську агропродукцію через окупований Крим. Суховантаж систематично заходив до закритих кримських портів, а у 2021 році вивіз понад 6,9 тис. тонн пшениці до Африки.
Україна арештувала судно рф, яке вивозило українське зерно через окупований Крим і неодноразово змінювало назву та власників для уникнення санкцій, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
В Одеському морському порту затримано та арештовано російське судно, задіяне у незаконному вивезенні української агропродукції через тимчасово окупований Крим
Деталі
Слідством встановлено, що суховантаж систематично заходив до закритих кримських портів. "У січні 2021 року в порту Севастополя він незаконно завантажив понад 6,9 тис. тонн української пшениці, яку вивіз до однієї з країн Африки", - повідомили у прокуратурі.
У грудні 2025 року капітану судна повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Як повідомляється, "для уникнення санкцій судно неодноразово змінювало назву та власників, оформлювалося на підконтрольні компанії з третіх країн".
"У грудні 2025 року корабель під іноземним прапором знову зайшов до Одеського порту - його викрили та затримали. Під час обшуку вилучено документи окупаційної адміністрації та технічні докази злочину", - ідеться у повідомленні.
За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про арешт судна. Вживаються заходи щодо передачі активу в управління АРМА. Слідчі дії тривають.
