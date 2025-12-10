Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій

Україна арештувала судно рф, яке вивозило українське зерно через окупований Крим і неодноразово змінювало назву та власників для уникнення санкцій, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

В Одеському морському порту затримано та арештовано російське судно, задіяне у незаконному вивезенні української агропродукції через тимчасово окупований Крим - повідомили в прокуратурі.

Деталі

Слідством встановлено, що суховантаж систематично заходив до закритих кримських портів. "У січні 2021 року в порту Севастополя він незаконно завантажив понад 6,9 тис. тонн української пшениці, яку вивіз до однієї з країн Африки", - повідомили у прокуратурі.

У грудні 2025 року капітану судна повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Причетні до перевезень підсанкційної нафти і краденого зерна: опублікована інформація про понад 130 кораблів і 140 капітанів

Як повідомляється, "для уникнення санкцій судно неодноразово змінювало назву та власників, оформлювалося на підконтрольні компанії з третіх країн".

"У грудні 2025 року корабель під іноземним прапором знову зайшов до Одеського порту - його викрили та затримали. Під час обшуку вилучено документи окупаційної адміністрації та технічні докази злочину", - ідеться у повідомленні.

За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про арешт судна. Вживаються заходи щодо передачі активу в управління АРМА. Слідчі дії тривають.

Вивозило українське зерно з окупованого Криму: у Чорному морі арештовали судно, яке входило до "тіньового" флоту рф