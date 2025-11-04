Кім Чен Ин готовий до зустрічі з Трампом - ЗМІ

ukenru
17:53 • 258 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3224 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11284 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22796 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23354 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17864 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17629 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20996 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47053 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5424 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 6852 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12233 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20470 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16270 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22807 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16501 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23365 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47058 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2554 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20671 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34408 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30103 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34181 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

Кім Чен Ин готовий до зустрічі з Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Ця інформація надійшла від секретаря парламентського комітету з розвідки Південної Кореї після закритої зустрічі з Національною розвідувальною службою.

Кім Чен Ин готовий до зустрічі з Трампом - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про повідомив Лі Сон Квен, секретар парламентського комітету з розвідки Південної Кореї від опозиції, під час брифінгу для преси після закритої зустрічі з Національною розвідувальною службою країни (NIS), передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Видання зауважує, що Дональд Трамп тричі зустрічався з Кімом протягом свого першого терміну, невдало намагаючись переконати лідера Північної Кореї скоротити його санкціоновану Організацією Об'єднаних Націй програму ядерної зброї в обмін на обмежене послаблення санкцій.

Ядерний арсенал Північної Кореї залишається центральним джерелом напруженості з Південною Кореєю, яка оцінює, що режим Кіма має близько 50 боєголовок. У вересні 2023 року Північна Корея внесла зміни до своєї конституції, щоб офіційно закріпити свій ядерний потенціал, посилаючись на те, що вона назвала зростанням військової співпраці між Сполученими Штатами та їхніми ключовими регіональними союзниками, Південною Кореєю та Японією.

Додамо

Хоча зустріч Трампа та Кіма не відбулася під час візиту президента США до Південної Кореї минулого тижня, "різні ознаки були підтверджені через численні канали, які свідчать про те, що Північна Корея готувалася за лаштунками до діалогу зі Сполученими Штатами", – цитує Лі слова NIS, повідомляє Yonhap News.

Він додав: "Є ознаки того, що Північна Корея проаналізувала політичні тенденції посадовців робочого рівня адміністрації США, які займаються питаннями Північної Кореї".

Агентство також повідомило про "незначні зміни" в риториці після палкого звернення Кіма до законодавчого органу Північної Кореї, Верховних народних зборів, у вересні.

Під час цієї промови Кім ще раз наголосив на статусі своєї країни як держави з ядерною зброєю. Він також сказав, що має теплі спогади про Трампа, і припустив, що відкритий до відновлення діалогу за умови, що Вашингтон відмовиться від своєї "абсурдної" мети денуклеаризації Північної Кореї.

Кім Чен Ин і Трамп зберігають "непогані" відносини, але КНДР не відмовиться від ядерної програми 29.07.25, 18:27 • 3677 переглядiв

Кім також відкинув нещодавні жести президента Південної Кореї Лі Чже Мен, який з моменту вступу на посаду в червні обрав більш примирливий тон, заявивши, що "нічого суттєво не змінилося", і зазначивши, що денуклеаризація Півночі залишається основною метою Сеула.

Відтоді 41-річний лідер "пом’якшив свій тон" щодо Вашингтона та утримувався від прямих зауважень щодо ядерного озброєння, цитує Лі NIS.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого азійського турне, хоча раніше припускав можливість такої зустрічі.

Водночас Трамп не заперечив можливості, що переговори з Кім Чен Ином можуть відбутися пізніше. На борту Air Force One під час спілкування з журналістами він заявив, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї "у недалекому майбутньому" і вважає, що той також зацікавлений у діалозі.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Кім Чен Ин
Організація Об'єднаних Націй
Сеул
Вашингтон
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки