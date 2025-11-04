Кім Чен Ин готовий до зустрічі з Трампом - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про повідомив Лі Сон Квен, секретар парламентського комітету з розвідки Південної Кореї від опозиції, під час брифінгу для преси після закритої зустрічі з Національною розвідувальною службою країни (NIS), передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Видання зауважує, що Дональд Трамп тричі зустрічався з Кімом протягом свого першого терміну, невдало намагаючись переконати лідера Північної Кореї скоротити його санкціоновану Організацією Об'єднаних Націй програму ядерної зброї в обмін на обмежене послаблення санкцій.

Ядерний арсенал Північної Кореї залишається центральним джерелом напруженості з Південною Кореєю, яка оцінює, що режим Кіма має близько 50 боєголовок. У вересні 2023 року Північна Корея внесла зміни до своєї конституції, щоб офіційно закріпити свій ядерний потенціал, посилаючись на те, що вона назвала зростанням військової співпраці між Сполученими Штатами та їхніми ключовими регіональними союзниками, Південною Кореєю та Японією.

Додамо

Хоча зустріч Трампа та Кіма не відбулася під час візиту президента США до Південної Кореї минулого тижня, "різні ознаки були підтверджені через численні канали, які свідчать про те, що Північна Корея готувалася за лаштунками до діалогу зі Сполученими Штатами", – цитує Лі слова NIS, повідомляє Yonhap News.

Він додав: "Є ознаки того, що Північна Корея проаналізувала політичні тенденції посадовців робочого рівня адміністрації США, які займаються питаннями Північної Кореї".

Агентство також повідомило про "незначні зміни" в риториці після палкого звернення Кіма до законодавчого органу Північної Кореї, Верховних народних зборів, у вересні.

Під час цієї промови Кім ще раз наголосив на статусі своєї країни як держави з ядерною зброєю. Він також сказав, що має теплі спогади про Трампа, і припустив, що відкритий до відновлення діалогу за умови, що Вашингтон відмовиться від своєї "абсурдної" мети денуклеаризації Північної Кореї.

Кім Чен Ин і Трамп зберігають "непогані" відносини, але КНДР не відмовиться від ядерної програми

Кім також відкинув нещодавні жести президента Південної Кореї Лі Чже Мен, який з моменту вступу на посаду в червні обрав більш примирливий тон, заявивши, що "нічого суттєво не змінилося", і зазначивши, що денуклеаризація Півночі залишається основною метою Сеула.

Відтоді 41-річний лідер "пом’якшив свій тон" щодо Вашингтона та утримувався від прямих зауважень щодо ядерного озброєння, цитує Лі NIS.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого азійського турне, хоча раніше припускав можливість такої зустрічі.

Водночас Трамп не заперечив можливості, що переговори з Кім Чен Ином можуть відбутися пізніше. На борту Air Force One під час спілкування з журналістами він заявив, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї "у недалекому майбутньому" і вважає, що той також зацікавлений у діалозі.