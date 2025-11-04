Ким Чен Ын готов к встрече с Трампом - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Ли Сон Квен, секретарь парламентского комитета по разведке Южной Кореи от оппозиции, во время брифинга для прессы после закрытой встречи с Национальной разведывательной службой страны (NIS), передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Издание отмечает, что Дональд Трамп трижды встречался с Кимом в течение своего первого срока, безуспешно пытаясь убедить лидера Северной Кореи сократить его санкционированную Организацией Объединенных Наций программу ядерного оружия в обмен на ограниченное ослабление санкций.

Ядерный арсенал Северной Кореи остается центральным источником напряженности с Южной Кореей, которая оценивает, что режим Кима имеет около 50 боеголовок. В сентябре 2023 года Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, чтобы официально закрепить свой ядерный потенциал, ссылаясь на то, что она назвала ростом военного сотрудничества между Соединенными Штатами и их ключевыми региональными союзниками, Южной Кореей и Японией.

Добавим

Хотя встреча Трампа и Кима не состоялась во время визита президента США в Южную Корею на прошлой неделе, "различные признаки были подтверждены через многочисленные каналы, свидетельствующие о том, что Северная Корея готовилась за кулисами к диалогу с Соединенными Штатами", – цитирует Ли слова NIS, сообщает Yonhap News.

Он добавил: "Есть признаки того, что Северная Корея проанализировала политические тенденции должностных лиц рабочего уровня администрации США, которые занимаются вопросами Северной Кореи".

Агентство также сообщило о "незначительных изменениях" в риторике после пылкого обращения Кима к законодательному органу Северной Кореи, Верховным народным собраниям, в сентябре.

Во время этой речи Ким еще раз подчеркнул статус своей страны как государства с ядерным оружием. Он также сказал, что имеет теплые воспоминания о Трампе, и предположил, что открыт к возобновлению диалога при условии, что Вашингтон откажется от своей "абсурдной" цели денуклеаризации Северной Кореи.

Ким также отверг недавние жесты президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён, который с момента вступления в должность в июне выбрал более примирительный тон, заявив, что "ничего существенно не изменилось", и отметив, что денуклеаризация Севера остается основной целью Сеула.

С тех пор 41-летний лидер "смягчил свой тон" в отношении Вашингтона и воздерживался от прямых замечаний относительно ядерного вооружения, цитирует Ли NIS.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне, хотя ранее предполагал возможность такой встречи.

В то же время Трамп не исключил возможности, что переговоры с Ким Чен Ыном могут состояться позже. На борту Air Force One во время общения с журналистами он заявил, что надеется встретиться с лидером Северной Кореи "в недалеком будущем" и считает, что тот также заинтересован в диалоге.