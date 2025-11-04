ukenru
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 10595 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 21905 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 22577 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 17568 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 17530 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 14964 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20979 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 46739 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24520 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Financial Times

Ким Чен Ын готов к встрече с Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Эта информация поступила от секретаря парламентского комитета по разведке Южной Кореи после закрытой встречи с Национальной разведывательной службой.

Ким Чен Ын готов к встрече с Трампом - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Ли Сон Квен, секретарь парламентского комитета по разведке Южной Кореи от оппозиции, во время брифинга для прессы после закрытой встречи с Национальной разведывательной службой страны (NIS), передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Издание отмечает, что Дональд Трамп трижды встречался с Кимом в течение своего первого срока, безуспешно пытаясь убедить лидера Северной Кореи сократить его санкционированную Организацией Объединенных Наций программу ядерного оружия в обмен на ограниченное ослабление санкций.

Ядерный арсенал Северной Кореи остается центральным источником напряженности с Южной Кореей, которая оценивает, что режим Кима имеет около 50 боеголовок. В сентябре 2023 года Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, чтобы официально закрепить свой ядерный потенциал, ссылаясь на то, что она назвала ростом военного сотрудничества между Соединенными Штатами и их ключевыми региональными союзниками, Южной Кореей и Японией.

Добавим

Хотя встреча Трампа и Кима не состоялась во время визита президента США в Южную Корею на прошлой неделе, "различные признаки были подтверждены через многочисленные каналы, свидетельствующие о том, что Северная Корея готовилась за кулисами к диалогу с Соединенными Штатами", – цитирует Ли слова NIS, сообщает Yonhap News.

Он добавил: "Есть признаки того, что Северная Корея проанализировала политические тенденции должностных лиц рабочего уровня администрации США, которые занимаются вопросами Северной Кореи".

Агентство также сообщило о "незначительных изменениях" в риторике после пылкого обращения Кима к законодательному органу Северной Кореи, Верховным народным собраниям, в сентябре.

Во время этой речи Ким еще раз подчеркнул статус своей страны как государства с ядерным оружием. Он также сказал, что имеет теплые воспоминания о Трампе, и предположил, что открыт к возобновлению диалога при условии, что Вашингтон откажется от своей "абсурдной" цели денуклеаризации Северной Кореи.

Ким также отверг недавние жесты президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён, который с момента вступления в должность в июне выбрал более примирительный тон, заявив, что "ничего существенно не изменилось", и отметив, что денуклеаризация Севера остается основной целью Сеула.

С тех пор 41-летний лидер "смягчил свой тон" в отношении Вашингтона и воздерживался от прямых замечаний относительно ядерного вооружения, цитирует Ли NIS.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне, хотя ранее предполагал возможность такой встречи.

В то же время Трамп не исключил возможности, что переговоры с Ким Чен Ыном могут состояться позже. На борту Air Force One во время общения с журналистами он заявил, что надеется встретиться с лидером Северной Кореи "в недалеком будущем" и считает, что тот также заинтересован в диалоге.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Ким Чен Ын
Организация Объединенных Наций
Сеул
Вашингтон
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты