Кількість жертв циклону Гезані на Мадагаскарі зросла до 59 осіб на тлі масових руйнувань

Національне бюро з управління ризиками та катастрофами Мадагаскару (BNGRC) повідомило про стрімке зростання кількості загиблих унаслідок удару потужного тропічного циклону Гезані, що вирував на острові минулого тижня. Стихія, яка стала вже другим смертоносним штормом у регіоні за останній місяць, забрала життя 59 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Циклон Гезані супроводжувався шквальним вітром із поривами до 270 км/год, що призвело до повного знищення понад 25 000 житлових будинків та пошкодження ще близько 50 000 будівель. Найбільших втрат зазнало портове місто Туамасіна, де внаслідок падіння дерев та обвалення стін загинула сорок одна особа.

Наразі понад 420 000 жителів острова класифікуються як постраждалі від стихії, відчуваючи гостру потребу в питній воді, продуктах харчування та тимчасових укриттях через затоплення цілих кварталів.

Відновлювальні роботи ускладнюються розмитими дорогами та відсутністю електропостачання у багатьох віддалених районах, що обмежує доступ гуманітарних місій ООН до потерпілих.

Гезані вдарив по острову лише через 10 днів після циклону Фітія, що виснажило державні ресурси та зробило Мадагаскар критично залежним від зовнішньої підтримки. Влада попереджає про загрозу повторних повеней у південно-західній частині країни, куди шторм може повернутися після маневру в Мозамбіцькій протоці.

Циклон пройшов крізь країну лише через 10 днів після того, як тропічний циклон Фітія забрав життя 14 людей. На піку своєї сили Гезані мав стійкий вітер близько 185 км/год, що було достатньо для зривання металевої покрівлі з дахів та виривання великих дерев із корінням