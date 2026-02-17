Кількість жертв циклону Гезані на Мадагаскарі зросла до 59 осіб на тлі масових руйнувань

$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 12142 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 23086 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 20412 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 33150 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 28038 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 48295 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26557 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29623 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35612 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38313 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Популярнi новини
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 12033 перегляди
На Закарпатті взяли під варту іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої16 лютого, 18:31 • 4232 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 8046 перегляди
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам16 лютого, 19:05 • 3886 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 8160 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 12048 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 22992 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto

16 лютого, 13:44 • 33149 перегляди
16 лютого, 13:44 • 33149 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди

16 лютого, 11:42 • 48295 перегляди
16 лютого, 11:42 • 48295 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto

15 лютого, 14:11 • 82475 перегляди
15 лютого, 14:11 • 82475 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 2510 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 8066 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 12604 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 22524 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28715 перегляди
Кількість жертв циклону Гезані на Мадагаскарі зросла до 59 осіб на тлі масових руйнувань

Київ • УНН

 • 588 перегляди

На Мадагаскарі циклон Гезані забрав життя 59 людей, зруйнувавши понад 25 000 будинків. 420 000 жителів потребують допомоги після стихії.

Кількість жертв циклону Гезані на Мадагаскарі зросла до 59 осіб на тлі масових руйнувань
Фото: Reuters

Національне бюро з управління ризиками та катастрофами Мадагаскару (BNGRC) повідомило про стрімке зростання кількості загиблих унаслідок удару потужного тропічного циклону Гезані, що вирував на острові минулого тижня. Стихія, яка стала вже другим смертоносним штормом у регіоні за останній місяць, забрала життя 59 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Циклон Гезані супроводжувався шквальним вітром із поривами до 270 км/год, що призвело до повного знищення понад 25 000 житлових будинків та пошкодження ще близько 50 000 будівель. Найбільших втрат зазнало портове місто Туамасіна, де внаслідок падіння дерев та обвалення стін загинула сорок одна особа.

У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах16.02.26, 17:06 • 2798 переглядiв

Наразі понад 420 000 жителів острова класифікуються як постраждалі від стихії, відчуваючи гостру потребу в питній воді, продуктах харчування та тимчасових укриттях через затоплення цілих кварталів.

Принаймні 59 людей загинули, коли циклон Гезані вдарив по Мадагаскару минулого тижня. Стихія змусила покинути домівки 16 428 осіб, тоді як 15 людей залишаються зниклими безвісти, а 804 отримали поранення

– йдеться в офіційному звіті BNGRC.

Проблеми з відновленням та міжнародна допомога

Відновлювальні роботи ускладнюються розмитими дорогами та відсутністю електропостачання у багатьох віддалених районах, що обмежує доступ гуманітарних місій ООН до потерпілих.

Гезані вдарив по острову лише через 10 днів після циклону Фітія, що виснажило державні ресурси та зробило Мадагаскар критично залежним від зовнішньої підтримки. Влада попереджає про загрозу повторних повеней у південно-західній частині країни, куди шторм може повернутися після маневру в Мозамбіцькій протоці.

Циклон пройшов крізь країну лише через 10 днів після того, як тропічний циклон Фітія забрав життя 14 людей. На піку своєї сили Гезані мав стійкий вітер близько 185 км/год, що було достатньо для зривання металевої покрівлі з дахів та виривання великих дерев із корінням

– зазначають міжнародні спостерігачі.

Потужний шторм у Новій Зеландії залишив тисячі людей без електроенергії та паралізував авіасполучення 16.02.26, 00:48 • 5012 переглядiв

Степан Гафтко

