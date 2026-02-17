Кількість жертв циклону Гезані на Мадагаскарі зросла до 59 осіб на тлі масових руйнувань
На Мадагаскарі циклон Гезані забрав життя 59 людей, зруйнувавши понад 25 000 будинків. 420 000 жителів потребують допомоги після стихії.
Національне бюро з управління ризиками та катастрофами Мадагаскару (BNGRC) повідомило про стрімке зростання кількості загиблих унаслідок удару потужного тропічного циклону Гезані, що вирував на острові минулого тижня. Стихія, яка стала вже другим смертоносним штормом у регіоні за останній місяць, забрала життя 59 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Циклон Гезані супроводжувався шквальним вітром із поривами до 270 км/год, що призвело до повного знищення понад 25 000 житлових будинків та пошкодження ще близько 50 000 будівель. Найбільших втрат зазнало портове місто Туамасіна, де внаслідок падіння дерев та обвалення стін загинула сорок одна особа.
Наразі понад 420 000 жителів острова класифікуються як постраждалі від стихії, відчуваючи гостру потребу в питній воді, продуктах харчування та тимчасових укриттях через затоплення цілих кварталів.
Проблеми з відновленням та міжнародна допомога
Відновлювальні роботи ускладнюються розмитими дорогами та відсутністю електропостачання у багатьох віддалених районах, що обмежує доступ гуманітарних місій ООН до потерпілих.
Гезані вдарив по острову лише через 10 днів після циклону Фітія, що виснажило державні ресурси та зробило Мадагаскар критично залежним від зовнішньої підтримки. Влада попереджає про загрозу повторних повеней у південно-західній частині країни, куди шторм може повернутися після маневру в Мозамбіцькій протоці.
