Потужний шторм у Новій Зеландії залишив тисячі людей без електроенергії та паралізував авіасполучення
Київ • УНН
Глибокий циклон обрушився на Північний острів Нової Зеландії, залишивши десятки тисяч домогосподарств без електроенергії. У Веллінгтоні скасовано авіарейси через пориви вітру до 193 км/год.
Нижня частина Північного острова Нової Зеландії опинилася під ударом глибокого циклону, що приніс із собою руйнівні вітри та зливи. У столиці країни Веллінгтоні пориви вітру досягали критичних 193 кілометрів на годину, що призвело до масового скасування авіарейсів та призупинення поромного сполучення через протоку Кука. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Стихія спричинила серйозні підтоплення, через що в окремих регіонах влада була змушена оголосити надзвичайний стан та провести евакуацію мешканців із найбільш небезпечних зон.
Десятки тисяч домогосподарств залишилися без світла внаслідок обривів ліній електропередач, а повені заблокували частину транспортних шляхів у центральній та східній частинах Північного острова.
Прогнози метеорологів та загроза нових зсувів
Метеорологічна служба країни попереджає, що штормова система повільно рухається на південь, тому небезпечні погодні умови зберігатимуться протягом найближчої доби.
Ситуація ускладнюється тим, що ґрунти вже перезволожені після нещодавніх дощів, які кілька тижнів тому спричинили смертельний зсув на курорті Маунт-Маунгануї. Рятувальні служби закликають громадян уникати поїздок та стежити за оновленнями погодних попереджень.
