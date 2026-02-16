$42.990.00
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 24893 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 29750 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
Мощный шторм в Новой Зеландии оставил тысячи людей без электроэнергии и парализовал авиасообщение

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Глубокий циклон обрушился на Северный остров Новой Зеландии, оставив десятки тысяч домохозяйств без электроэнергии. В Веллингтоне отменены авиарейсы из-за порывов ветра до 193 км/ч.

Мощный шторм в Новой Зеландии оставил тысячи людей без электроэнергии и парализовал авиасообщение

Нижняя часть Северного острова Новой Зеландии оказалась под ударом глубокого циклона, принесшего с собой разрушительные ветры и ливни. В столице страны Веллингтоне порывы ветра достигали критических 193 километров в час, что привело к массовой отмене авиарейсов и приостановке паромного сообщения через пролив Кука. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Стихия вызвала серьезные подтопления, из-за чего в отдельных регионах власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение и провести эвакуацию жителей из наиболее опасных зон.

Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда15.02.26, 07:59 • 13441 просмотр

Десятки тысяч домохозяйств остались без света в результате обрывов линий электропередач, а наводнения заблокировали часть транспортных путей в центральной и восточной частях Северного острова.

Прогнозы метеорологов и угроза новых оползней

Метеорологическая служба страны предупреждает, что штормовая система медленно движется на юг, поэтому опасные погодные условия будут сохраняться в течение ближайших суток.

Ситуация осложняется тем, что почвы уже переувлажнены после недавних дождей, которые несколько недель назад вызвали смертельный оползень на курорте Маунт-Маунгануи. Спасательные службы призывают граждан избегать поездок и следить за обновлениями погодных предупреждений.

Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15.02.26, 06:17 • 12400 просмотров

Степан Гафтко

