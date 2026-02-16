Мощный шторм в Новой Зеландии оставил тысячи людей без электроэнергии и парализовал авиасообщение
Киев • УНН
Глубокий циклон обрушился на Северный остров Новой Зеландии, оставив десятки тысяч домохозяйств без электроэнергии. В Веллингтоне отменены авиарейсы из-за порывов ветра до 193 км/ч.
Нижняя часть Северного острова Новой Зеландии оказалась под ударом глубокого циклона, принесшего с собой разрушительные ветры и ливни. В столице страны Веллингтоне порывы ветра достигали критических 193 километров в час, что привело к массовой отмене авиарейсов и приостановке паромного сообщения через пролив Кука. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Стихия вызвала серьезные подтопления, из-за чего в отдельных регионах власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение и провести эвакуацию жителей из наиболее опасных зон.
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда15.02.26, 07:59 • 13441 просмотр
Десятки тысяч домохозяйств остались без света в результате обрывов линий электропередач, а наводнения заблокировали часть транспортных путей в центральной и восточной частях Северного острова.
Прогнозы метеорологов и угроза новых оползней
Метеорологическая служба страны предупреждает, что штормовая система медленно движется на юг, поэтому опасные погодные условия будут сохраняться в течение ближайших суток.
Ситуация осложняется тем, что почвы уже переувлажнены после недавних дождей, которые несколько недель назад вызвали смертельный оползень на курорте Маунт-Маунгануи. Спасательные службы призывают граждан избегать поездок и следить за обновлениями погодных предупреждений.
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15.02.26, 06:17 • 12400 просмотров