Число жертв циклона Гезани на Мадагаскаре возросло до 59 человек на фоне массовых разрушений

Национальное бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара (BNGRC) сообщило о стремительном росте числа погибших в результате удара мощного тропического циклона Гезани, бушевавшего на острове на прошлой неделе. Стихия, ставшая уже вторым смертоносным штормом в регионе за последний месяц, унесла жизни 59 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Циклон Гезани сопровождался шквальным ветром с порывами до 270 км/ч, что привело к полному уничтожению более 25 000 жилых домов и повреждению еще около 50 000 зданий. Наибольшие потери понес портовый город Туамасина, где в результате падения деревьев и обрушения стен погиб сорок один человек.

Сейчас более 420 000 жителей острова классифицируются как пострадавшие от стихии, испытывая острую потребность в питьевой воде, продуктах питания и временных убежищах из-за затопления целых кварталов.

Восстановительные работы осложняются размытыми дорогами и отсутствием электроснабжения во многих отдаленных районах, что ограничивает доступ гуманитарных миссий ООН к пострадавшим.

Гезани ударил по острову всего через 10 дней после циклона Фития, что истощило государственные ресурсы и сделало Мадагаскар критически зависимым от внешней поддержки. Власти предупреждают об угрозе повторных наводнений в юго-западной части страны, куда шторм может вернуться после маневра в Мозамбикском проливе.

