Число жертв циклона Гезани на Мадагаскаре возросло до 59 человек на фоне массовых разрушений

16 февраля, 17:19 • 11700 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 21787 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 19645 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 32215 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 27504 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47936 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26406 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29574 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35572 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38275 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Графики отключений электроэнергии
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 12240 просмотра
В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины16 февраля, 17:34 • 4850 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 11406 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 7018 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле21:44 • 7244 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 11445 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 22646 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 32212 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды

Эксклюзив

16 февраля, 11:42 • 47933 просмотра
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47933 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82294 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Густаво Петро
Рафаэль Гросси
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Иран
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 2084 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 7084 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 12270 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22364 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28603 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot
Сериал

Число жертв циклона Гезани на Мадагаскаре возросло до 59 человек на фоне массовых разрушений

Киев • УНН

 • 10 просмотра

На Мадагаскаре циклон Гезани унес жизни 59 человек, разрушив более 25 000 домов. 420 000 жителей нуждаются в помощи после стихии.

Число жертв циклона Гезани на Мадагаскаре возросло до 59 человек на фоне массовых разрушений
Фото: Reuters

Национальное бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара (BNGRC) сообщило о стремительном росте числа погибших в результате удара мощного тропического циклона Гезани, бушевавшего на острове на прошлой неделе. Стихия, ставшая уже вторым смертоносным штормом в регионе за последний месяц, унесла жизни 59 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Циклон Гезани сопровождался шквальным ветром с порывами до 270 км/ч, что привело к полному уничтожению более 25 000 жилых домов и повреждению еще около 50 000 зданий. Наибольшие потери понес портовый город Туамасина, где в результате падения деревьев и обрушения стен погиб сорок один человек.

В Швейцарии поезд сошел с рельсов на фоне смертоносных лавин в Альпах16.02.26, 17:06 • 2748 просмотров

Сейчас более 420 000 жителей острова классифицируются как пострадавшие от стихии, испытывая острую потребность в питьевой воде, продуктах питания и временных убежищах из-за затопления целых кварталов.

По меньшей мере 59 человек погибли, когда циклон Гезани ударил по Мадагаскару на прошлой неделе. Стихия вынудила покинуть дома 16 428 человек, тогда как 15 человек остаются пропавшими без вести, а 804 получили ранения

– говорится в официальном отчете BNGRC.

Проблемы с восстановлением и международная помощь

Восстановительные работы осложняются размытыми дорогами и отсутствием электроснабжения во многих отдаленных районах, что ограничивает доступ гуманитарных миссий ООН к пострадавшим.

Гезани ударил по острову всего через 10 дней после циклона Фития, что истощило государственные ресурсы и сделало Мадагаскар критически зависимым от внешней поддержки. Власти предупреждают об угрозе повторных наводнений в юго-западной части страны, куда шторм может вернуться после маневра в Мозамбикском проливе.

Циклон прошел через страну всего через 10 дней после того, как тропический циклон Фития унес жизни 14 человек. На пике своей силы Гезани имел устойчивый ветер около 185 км/ч, что было достаточно для срывания металлической кровли с крыш и вырывания больших деревьев с корнями

– отмечают международные наблюдатели.

Мощный шторм в Новой Зеландии оставил тысячи людей без электроэнергии и парализовал авиасообщение16.02.26, 00:48 • 4984 просмотра

Степан Гафтко

