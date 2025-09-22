Кількість приїздів за студентськими візами в США впала до 4-річного мінімуму

У серпні кількість тих, хто прибуває до США за студентськими візами, досягла чотирирічного мінімуму, що віщує похмуру тенденцію для освітнього сектору країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Управління міжнародної торгівлі, що відстежує прибуття в країну, кількість прибуттів студентів у США скоротилася на 19% у серпні в річному обчисленні до трохи більше ніж 313 000 осіб. Це п'ятий місяць зниження поспіль. Це найнижча кількість студентів, які в'їхали до США в серпні – піковому місяці для нових студентів – з 2021 року в умовах пандемії COVID-19. Загальна кількість прибуттів студентів знизилася майже на 12% за рік, що закінчився у серпні.

Спад найбільш виражений серед прибулих з Азії, яка забезпечує більшу частину студентських віз, на тлі того, як політика президента США Дональда Трампа "Америка понад усе" створює імміграційні бар'єри, пише видання. Заходи, ухвалені в літній сезон подачі заяв, негативно вплинули на студентів, які розглядають США як місце для здобуття вищої освіти, що призвело до мільярдів доларів втраченої вигоди для американських університетів.

"Якщо ця тенденція збережеться, наслідки будуть значними не лише для кампусів та їхніх студентів - як іноземних, так і американських, - але й для економіки загалом, - заявила Зузана Сепла Вутсон, заступник директора з питань федеральної політики Президентського альянсу з вищої освіти та імміграції, членами якого є керівники університетів. - Скорочення кількості іноземних студентів означає менший внесок у лідерство Америки в галузі науки та технологій і, зрештою, зниження конкурентоспроможності Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі".

Останні дані щодо студентських віз з'явилися на тлі імміграційних реформ адміністрації Трампа, спрямованих на видачу нових віз H-1B для іноземних працівників зі спеціальними навичками. У п'ятницю президент США підписав указ про перегляд програми, включаючи стягнення плати за подання заяв у 100 000 доларів.

У сфері освіти очікується подальше зниження у вересні, і, за оцінками, кількість нових іноземних студентів може скоротитися на цілих 40% цієї осені, сказала Вутсон.

За даними асоціації NAFSA (Асоціація міжнародних педагогів), це обернеться втратою доходів університетів обсягом приблизно 7 мільярдів доларів. Іноземні студенти внесли майже 44 мільярди доларів в економіку США та забезпечили майже 400 000 робочих місць у 2023-2024 роках. За даними асоціації, на кожних трьох іноземних студентів створюється одне робоче місце у США.

В Азії зафіксовано найбільше зниження загального скорочення прибуттів студентів – на 24% до приблизно 191 000. Кількість індійських здобувачів освіти скоротилося на 45%, а китайських – на 12%. Тринадцять найбільших ринків Азії, від Японії до В'єтнаму, зіштовхнулися зі скороченням кількості прибуттів студентів у серпні та за рік.

В Африці зафіксовано зниження кількості прибуттів студентів на 33%, що є найбільшим у відсотковому вираженні серед усіх регіонів, хоч і набагато меншим порівняно із загальним показником. У західноєвропейських країнах, навпаки, спостерігалося найменше зниження - трохи менше ніж 1%.

Наприкінці травня США тимчасово призупинили співбесіди на отримання студентських віз та посилили процедури перевірки, включивши до них перевірку профілів заявників у соціальних мережах, що призвело до затримок у посольствах та консульствах.

У даних про кількість прибулих не вказується, чи прибувають вони новими студентами чи повертаються назад. За словами Вутсон, багато хто з тих, хто вже має студентські візи, могли вирішити залишитися в США через пильну увагу адміністрації до іноземних здобувачів освіти.