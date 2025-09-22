$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 10288 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
11:25 • 17421 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 33445 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
22 вересня, 07:19 • 35969 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 23276 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 38144 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22891 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 33513 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47690 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Кількість приїздів за студентськими візами в США впала до 4-річного мінімуму

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У серпні кількість іноземних студентів, які прибувають до США, скоротилася на 19% порівняно з минулим роком, досягнувши найнижчого показника з 2021 року. Це п'ятий місяць поспіль зниження, що може призвести до втрати 7 мільярдів доларів для американських університетів.

Кількість приїздів за студентськими візами в США впала до 4-річного мінімуму

У серпні кількість тих, хто прибуває до США за студентськими візами, досягла чотирирічного мінімуму, що віщує похмуру тенденцію для освітнього сектору країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Управління міжнародної торгівлі, що відстежує прибуття в країну, кількість прибуттів студентів у США скоротилася на 19% у серпні в річному обчисленні до трохи більше ніж 313 000 осіб. Це п'ятий місяць зниження поспіль. Це найнижча кількість студентів, які в'їхали до США в серпні – піковому місяці для нових студентів – з 2021 року в умовах пандемії COVID-19. Загальна кількість прибуттів студентів знизилася майже на 12% за рік, що закінчився у серпні.

Спад найбільш виражений серед прибулих з Азії, яка забезпечує більшу частину студентських віз, на тлі того, як політика президента США Дональда Трампа "Америка понад усе" створює імміграційні бар'єри, пише видання. Заходи, ухвалені в літній сезон подачі заяв, негативно вплинули на студентів, які розглядають США як місце для здобуття вищої освіти, що призвело до мільярдів доларів втраченої вигоди для американських університетів.

Велика Британія може скасувати візові збори для світових талантів22.09.25, 16:10 • 650 переглядiв

"Якщо ця тенденція збережеться, наслідки будуть значними не лише для кампусів та їхніх студентів - як іноземних, так і американських, - але й для економіки загалом, - заявила Зузана Сепла Вутсон, заступник директора з питань федеральної політики Президентського альянсу з вищої освіти та імміграції, членами якого є керівники університетів. - Скорочення кількості іноземних студентів означає менший внесок у лідерство Америки в галузі науки та технологій і, зрештою, зниження конкурентоспроможності Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі".

Останні дані щодо студентських віз з'явилися на тлі імміграційних реформ адміністрації Трампа, спрямованих на видачу нових віз H-1B для іноземних працівників зі спеціальними навичками. У п'ятницю президент США підписав указ про перегляд програми, включаючи стягнення плати за подання заяв у 100 000 доларів.

Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20.09.25, 21:15 • 48559 переглядiв

У сфері освіти очікується подальше зниження у вересні, і, за оцінками, кількість нових іноземних студентів може скоротитися на цілих 40% цієї осені, сказала Вутсон.

За даними асоціації NAFSA (Асоціація міжнародних педагогів), це обернеться втратою доходів університетів обсягом приблизно 7 мільярдів доларів. Іноземні студенти внесли майже 44 мільярди доларів в економіку США та забезпечили майже 400 000 робочих місць у 2023-2024 роках. За даними асоціації, на кожних трьох іноземних студентів створюється одне робоче місце у США.

В Азії зафіксовано найбільше зниження загального скорочення прибуттів студентів – на 24% до приблизно 191 000. Кількість індійських здобувачів освіти скоротилося на 45%, а китайських – на 12%. Тринадцять найбільших ринків Азії, від Японії до В'єтнаму, зіштовхнулися зі скороченням кількості прибуттів студентів у серпні та за рік.

В Африці зафіксовано зниження кількості прибуттів студентів на 33%, що є найбільшим у відсотковому вираженні серед усіх регіонів, хоч і набагато меншим порівняно із загальним показником. У західноєвропейських країнах, навпаки, спостерігалося найменше зниження - трохи менше ніж 1%.

Наприкінці травня США тимчасово призупинили співбесіди на отримання студентських віз та посилили процедури перевірки, включивши до них перевірку профілів заявників у соціальних мережах, що призвело до затримок у посольствах та консульствах.

У даних про кількість прибулих не вказується, чи прибувають вони новими студентами чи повертаються назад. За словами Вутсон, багато хто з тих, хто вже має студентські візи, могли вирішити залишитися в США через пильну увагу адміністрації до іноземних здобувачів освіти.

Юлія Шрамко

