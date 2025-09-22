Число прибытий по студенческим визам в США упало до 4-летнего минимума

В августе число прибывающих в США по студенческим визам достигло четырехлетнего минимума, что предвещает мрачную тенденцию для образовательного сектора страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Управления международной торговли, отслеживающего прибытия в страну, количество прибытий студентов в США сократилось на 19% в августе в годовом исчислении до чуть более 313 000 человек. Это пятый месяц снижения подряд. Это самое низкое количество студентов, въехавших в США в августе – пиковом месяце для новых студентов – с 2021 года в условиях пандемии COVID-19. Общее количество прибытий студентов снизилось почти на 12% за год, закончившийся в августе.

Спад наиболее выражен среди прибывших из Азии, которая обеспечивает большую часть студенческих виз, на фоне того, как политика президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего" создает иммиграционные барьеры, пишет издание. Меры, принятые в летний сезон подачи заявлений, негативно повлияли на студентов, рассматривающих США как место для получения высшего образования, что привело к миллиардам долларов упущенной выгоды для американских университетов.

"Если эта тенденция сохранится, последствия будут значительными не только для кампусов и их студентов - как иностранных, так и американских, - но и для экономики в целом, - заявила Зузана Сепла Вутсон, заместитель директора по вопросам федеральной политики Президентского альянса по высшему образованию и иммиграции, членами которого являются руководители университетов. - Сокращение количества иностранных студентов означает меньший вклад в лидерство Америки в области науки и технологий и, в конечном итоге, снижение конкурентоспособности Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе".

Последние данные по студенческим визам появились на фоне иммиграционных реформ администрации Трампа, направленных на выдачу новых виз H-1B для иностранных работников со специальными навыками. В пятницу президент США подписал указ о пересмотре программы, включая взимание платы за подачу заявлений в 100 000 долларов.

В сфере образования ожидается дальнейшее снижение в сентябре, и, по оценкам, количество новых иностранных студентов может сократиться на целых 40% этой осенью, сказала Вутсон.

По данным ассоциации NAFSA (Ассоциация международных педагогов), это обернется потерей доходов университетов объемом примерно 7 миллиардов долларов. Иностранные студенты внесли почти 44 миллиарда долларов в экономику США и обеспечили почти 400 000 рабочих мест в 2023-2024 годах. По данным ассоциации, на каждых трех иностранных студентов создается одно рабочее место в США.

В Азии зафиксировано наибольшее снижение общего сокращения прибытий студентов – на 24% до примерно 191 000. Количество индийских соискателей образования сократилось на 45%, а китайских – на 12%. Тринадцать крупнейших рынков Азии, от Японии до Вьетнама, столкнулись с сокращением количества прибытий студентов в августе и за год.

В Африке зафиксировано снижение количества прибытий студентов на 33%, что является наибольшим в процентном выражении среди всех регионов, хоть и намного меньшим по сравнению с общим показателем. В западноевропейских странах, напротив, наблюдалось наименьшее снижение - чуть менее 1%.

В конце мая США временно приостановили собеседования на получение студенческих виз и ужесточили процедуры проверки, включив в них проверку профилей заявителей в социальных сетях, что привело к задержкам в посольствах и консульствах.

В данных о количестве прибывших не указывается, прибывают ли они новыми студентами или возвращаются обратно. По словам Вутсон, многие из тех, кто уже имеет студенческие визы, могли решить остаться в США из-за пристального внимания администрации к иностранным соискателям образования.