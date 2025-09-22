$41.250.00
Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Для привлечения мировых талантов, ученых, академиков и экспертов Великобритания планирует отменить визовые сборы

Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов

Правительство британского премьер-министра Кира Стармера рассматривает идею отмены части визовых сборов для ведущих специалистов, чтобы привлечь в страну больше ученых, академиков и экспертов в цифровых технологиях. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Речь идет о тех людях, которые учились в пяти лучших университетах мира или получали престижные награды. Мы обсуждаем идею сокращения расходов до нуля 

- заявил один из чиновников.

По данным британских СМИ, обсуждение ведет "Глобальная рабочая группа по вопросам талантов", возглавляемая бизнес-советником Стармера Варуном Чандрой и министром науки лордом Патриком Валлансом. Идея возникла на фоне того, что администрация Дональда Трампа в США объявила о резком повышении стоимости подачи заявок на рабочую визу H-1B.

Оксфорд и Кембридж впервые за 32 года выбыли из тройки лидеров рейтинга университетов - The Times19.09.25, 14:41 • 4583 просмотра

Другой британский чиновник отметил, что нынешняя система является "бюрократическим кошмаром". 

Речь идет не о том, чтобы ослабить нашу решимость сократить чистую миграцию, а о том, чтобы привлечь в Британию самых умных и лучших

- заявил другой чиновник.

Сейчас виза для талантов в Великобритании стоит 766 фунтов стерлингов, отдельно взимается медицинский сбор в размере 1035 фунтов в год с каждого заявителя. Эта программа действует с 2020 года и предлагает ускоренный путь к постоянному проживанию для специалистов в науке, цифровых технологиях, культуре и медицине.

Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь20.09.25, 14:42 • 3864 просмотра

Степан Гафтко

