Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов
Для привлечения мировых талантов, ученых, академиков и экспертов Великобритания планирует отменить визовые сборы
Правительство британского премьер-министра Кира Стармера рассматривает идею отмены части визовых сборов для ведущих специалистов, чтобы привлечь в страну больше ученых, академиков и экспертов в цифровых технологиях. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Речь идет о тех людях, которые учились в пяти лучших университетах мира или получали престижные награды. Мы обсуждаем идею сокращения расходов до нуля
По данным британских СМИ, обсуждение ведет "Глобальная рабочая группа по вопросам талантов", возглавляемая бизнес-советником Стармера Варуном Чандрой и министром науки лордом Патриком Валлансом. Идея возникла на фоне того, что администрация Дональда Трампа в США объявила о резком повышении стоимости подачи заявок на рабочую визу H-1B.
Другой британский чиновник отметил, что нынешняя система является "бюрократическим кошмаром".
Речь идет не о том, чтобы ослабить нашу решимость сократить чистую миграцию, а о том, чтобы привлечь в Британию самых умных и лучших
Сейчас виза для талантов в Великобритании стоит 766 фунтов стерлингов, отдельно взимается медицинский сбор в размере 1035 фунтов в год с каждого заявителя. Эта программа действует с 2020 года и предлагает ускоренный путь к постоянному проживанию для специалистов в науке, цифровых технологиях, культуре и медицине.
