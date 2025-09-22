Велика Британія може скасувати візові збори для світових талантів
Для залучення світових талантів, науковців, академіків та експертів Велика Британія планує скасувати візові збори
Уряд британського прем’єр-міністра Кіра Стармера розглядає ідею скасування частини візових зборів для провідних фахівців, щоб залучити до країни більше науковців, академіків та експертів у цифрових технологіях. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Йдеться про тих людей, які навчалися у п’яти найкращих університетах світу або здобували престижні нагороди. Ми обговорюємо ідею скорочення витрат до нуля
За даними британських ЗМІ, обговорення веде "Глобальна робоча група з питань талантів", очолювана бізнес-радником Стармера Варуном Чандрою та міністром науки лордом Патріком Валлансом. Ідея виникла на тлі того, що адміністрація Дональда Трампа у США оголосила про різке підвищення вартості подання заявок на робочу візу H-1B.
Інший британський урядовець зазначив, що нинішня система є "бюрократичним кошмаром".
Йдеться не про те, щоб послабити нашу рішучість скоротити чисту міграцію, а про те, щоб залучити до Британії найрозумніших і найкращих
Нині віза для талантів у Великій Британії коштує 766 фунтів стерлінгів, окремо стягується медичний збір у розмірі 1035 фунтів на рік з кожного заявника. Ця програма діє з 2020 року і пропонує пришвидшений шлях до постійного проживання для фахівців у науці, цифрових технологіях, культурі та медицині.
