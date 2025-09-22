$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 5366 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
11:25 • 12926 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 28438 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 31538 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 21855 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 34960 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22376 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33044 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47491 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Велика Британія може скасувати візові збори для світових талантів

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Для залучення світових талантів, науковців, академіків та експертів Велика Британія планує скасувати візові збори

Велика Британія може скасувати візові збори для світових талантів

Уряд британського прем’єр-міністра Кіра Стармера розглядає ідею скасування частини візових зборів для провідних фахівців, щоб залучити до країни більше науковців, академіків та експертів у цифрових технологіях. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Йдеться про тих людей, які навчалися у п’яти найкращих університетах світу або здобували престижні нагороди. Ми обговорюємо ідею скорочення витрат до нуля 

- заявив один із чиновників.

За даними британських ЗМІ, обговорення веде "Глобальна робоча група з питань талантів", очолювана бізнес-радником Стармера Варуном Чандрою та міністром науки лордом Патріком Валлансом. Ідея виникла на тлі того, що адміністрація Дональда Трампа у США оголосила про різке підвищення вартості подання заявок на робочу візу H-1B.

Оксфорд і Кембридж вперше за 32 роки випали з трійки лідерів рейтингу університетів - The Times19.09.25, 14:41 • 4581 перегляд

Інший британський урядовець зазначив, що нинішня система є "бюрократичним кошмаром". 

Йдеться не про те, щоб послабити нашу рішучість скоротити чисту міграцію, а про те, щоб залучити до Британії найрозумніших і найкращих

- заявив інший урядовець.

Нині віза для талантів у Великій Британії коштує 766 фунтів стерлінгів, окремо стягується медичний збір у розмірі 1035 фунтів на рік з кожного заявника. Ця програма діє з 2020 року і пропонує пришвидшений шлях до постійного проживання для фахівців у науці, цифрових технологіях, культурі та медицині.

Адміністрація Трампа вводить нові обмеження для Гарварду: про що йдеться20.09.25, 14:42 • 3864 перегляди

Степан Гафтко

