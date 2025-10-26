$41.900.00
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
07:48 • 8924 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 11038 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених
25 жовтня, 19:33 • 33607 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 63488 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 58380 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 52947 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 78458 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 27755 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 23364 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки

Київ • УНН

 • 1948 перегляди

Кількість постраждалих у Києві зросла до 31, серед них 7 дітей, наймолодшій 4 роки, та 3 загиблих. Атака БПЛА влучила у житлові будинки в Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах.

Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки

Кількість постраждалих у результаті атаки рф на столицю зросла до 31 людини, наймолодшій — 4 роки. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Наразі вже підтверджено 31 пораненого (з них 7 дітей) та 3 загиблих. Люди з різних локацій продовжують звертатися до медиків. Наразі щонайменше семеро - госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості 

- повідомив Ткаченко.

За його словами, характер російських атак змінюється в сторону посилення терору українців.

Тепер ми бачимо спроби ворожих дронів пробитися в місто щодоби. І ця ніч показала, що їх цікавить саме терор населення. 4 локації в Деснянському, Оболонському, Дарницькому районах. Всі — чисто житлова забудова 

- повідомив Ткаченко.

За словами голови МВА, найважча ситація в Деснянському районі. Там шахед влетів в 9-типоверхівку, зруйновані перекриття між поверхами. 

... вже підтверджені щонайменше 26 поранених, з них пʼятеро дітей. Тут також троє загиблих. У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів. На іншій локації в районі постраждала 16-типоверхівка. Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій — 4 роки. Надходять нові звернення від людей 

- зазначив Ткаченко.

Крім цього, за його словами, в районі пошкоджений дитячий садок. Понад 70 вибитих вікон лише в закладі, вибиті віконні блоки і в кімнатах, і дверні.

Зараз розгорнуті штаби по вул. Братиславська, 40, вул. Оноре де Бальзака, 65/1. Працюють пункти незламності в закладах поблизу, щоб люди могли бути в теплі. Це школи № 276, 300, 301, 308, 313; на Лісовому масиві - школа №218, садок №102, ЖЕД-302.

У Дарницькому районі постраждав приватний житловий сектор, є щонайменше одна пошкоджена автівка.

В Оболонському районі дрон також пошкодив багатоповерхівку, обійшлося без постраждалих.

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, 29 постраждали, з них 7 дітей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.

Антоніна Туманова

