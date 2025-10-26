Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки

Кількість постраждалих у результаті атаки рф на столицю зросла до 31 людини, наймолодшій — 4 роки. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Наразі вже підтверджено 31 пораненого (з них 7 дітей) та 3 загиблих. Люди з різних локацій продовжують звертатися до медиків. Наразі щонайменше семеро - госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості - повідомив Ткаченко.

За його словами, характер російських атак змінюється в сторону посилення терору українців.

Тепер ми бачимо спроби ворожих дронів пробитися в місто щодоби. І ця ніч показала, що їх цікавить саме терор населення. 4 локації в Деснянському, Оболонському, Дарницькому районах. Всі — чисто житлова забудова - повідомив Ткаченко.

За словами голови МВА, найважча ситація в Деснянському районі. Там шахед влетів в 9-типоверхівку, зруйновані перекриття між поверхами.

... вже підтверджені щонайменше 26 поранених, з них пʼятеро дітей. Тут також троє загиблих. У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів. На іншій локації в районі постраждала 16-типоверхівка. Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій — 4 роки. Надходять нові звернення від людей - зазначив Ткаченко.

Крім цього, за його словами, в районі пошкоджений дитячий садок. Понад 70 вибитих вікон лише в закладі, вибиті віконні блоки і в кімнатах, і дверні.

Зараз розгорнуті штаби по вул. Братиславська, 40, вул. Оноре де Бальзака, 65/1. Працюють пункти незламності в закладах поблизу, щоб люди могли бути в теплі. Це школи № 276, 300, 301, 308, 313; на Лісовому масиві - школа №218, садок №102, ЖЕД-302.

Додамо

У Дарницькому районі постраждав приватний житловий сектор, є щонайменше одна пошкоджена автівка.

В Оболонському районі дрон також пошкодив багатоповерхівку, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, 29 постраждали, з них 7 дітей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.