Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года

Число пострадавших в результате атаки рф на столицу возросло до 31 человека, самому младшему — 4 года. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Сейчас уже подтвержден 31 раненый (из них 7 детей) и 3 погибших. Люди из разных локаций продолжают обращаться к медикам. Сейчас по меньшей мере семеро - госпитализированы с травмами разной степени тяжести - сообщил Ткаченко.

По его словам, характер российских атак меняется в сторону усиления террора украинцев.

Теперь мы видим попытки вражеских дронов пробиться в город ежесуточно. И эта ночь показала, что их интересует именно террор населения. 4 локации в Деснянском, Оболонском, Дарницком районах. Все — чисто жилая застройка - сообщил Ткаченко.

По словам главы ГВА, самая тяжелая ситуация в Деснянском районе. Там шахед влетел в 9-этажку, разрушены перекрытия между этажами.

... уже подтверждены по меньшей мере 26 раненых, из них пятеро детей. Здесь также трое погибших. В том числе россияне убили мать с 19-летней дочерью. На месте всю ночь и сейчас работают спасатели, разворачивается работа волонтеров, психологов. На другой локации в районе пострадала 16-этажка. Очень повреждены квартиры, вынесло окна. Здесь по меньшей мере 5 пострадавших, среди них двое детей. Самой младшей — 4 года. Поступают новые обращения от людей - отметил Ткаченко.

Кроме этого, по его словам, в районе поврежден детский сад. Более 70 выбитых окон только в заведении, выбиты оконные блоки и в комнатах, и дверные.

Сейчас развернуты штабы по ул. Братиславская, 40, ул. Оноре де Бальзака, 65/1. Работают пункты несокрушимости в заведениях поблизости, чтобы люди могли быть в тепле. Это школы № 276, 300, 301, 308, 313; на Лесном массиве - школа №218, садик №102, ЖЭД-302.

Добавим

В Дарницком районе пострадал частный жилой сектор, есть по меньшей мере одна поврежденная машина.

В Оболонском районе дрон также повредил многоэтажку, обошлось без пострадавших.

россия за неделю выпустила по Украине почти 1200 дронов и более 1360 управляемых авиабомб - Зеленский

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу атаковали ударными БПЛА.

В результате вражеской атаки погибли трое человек, 29 пострадали, из них 7 детей. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Деснянском и Оболонском районах, где зафиксировано попадание в жилые дома.