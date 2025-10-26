$41.900.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия за неделю выпустила по Украине почти 1200 дронов и более 1360 управляемых авиабомб - Зеленский

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия за неделю применила против Украины почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет. В Киеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки, которая привела к гибели трех человек и ранению десятков, включая детей.

россия за неделю выпустила по Украине почти 1200 дронов и более 1360 управляемых авиабомб - Зеленский

Только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила россия против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередную ночную атаку рф передает УНН.

Детали

Президент отметил, что в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах.

Этой ночью более 100 дронов выпустила россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети 

- сообщил Зеленский.

По его словам, каждый удар россии – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян.

Тысячи ударов различными типами оружия – только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила россия против Украины 

- подчеркнул Глава государства.

Добавим

Вместе с тем, Зеленский отметил, что под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии.

Есть весомые результаты давления на россию – 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против россии и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает 

- резюмировал Президент.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу атаковали ударными БПЛА.

В результате вражеской атаки погибли трое человек, 29 пострадали, из них 7 детей. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Деснянском и Оболонском районах, где зафиксированы попадания в жилые дома.

