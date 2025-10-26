россия за неделю выпустила по Украине почти 1200 дронов и более 1360 управляемых авиабомб - Зеленский

Только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила россия против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередную ночную атаку рф передает УНН.

Президент отметил, что в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах.

Этой ночью более 100 дронов выпустила россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети

По его словам, каждый удар россии – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии.

Есть весомые результаты давления на россию – 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против россии и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает