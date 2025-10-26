росія за тиждень випустила по Україні майже 1200 дронів та понад 1360 керованих авіабомб - Зеленський

Лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала росія проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи чергову нічну атаку рф, передає УНН.

Президент зазначив, що у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях.

Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти

За його словами, кожен удар росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян.

Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала росія проти України

Разом з тим, Зеленський зауважив, що під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, у небі, у дипломатії.

Є вагомі результати тиску на росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає