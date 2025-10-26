$41.900.00
48.550.00
ukenru
07:48 • 1446 перегляди
росія за тиждень випустила по Україні майже 1200 дронів та понад 1360 керованих авіабомб - Зеленський

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія за тиждень застосувала проти України майже 1200 ударних дронів, понад 1360 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет. У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки, яка призвела до загибелі трьох людей та поранення десятків, включаючи дітей.

росія за тиждень випустила по Україні майже 1200 дронів та понад 1360 керованих авіабомб - Зеленський

Лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала росія проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи чергову нічну атаку рф, передає УНН.

Деталі

Президент зазначив, що у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях.

Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти 

- повідомив Зеленський.

Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених26.10.25, 09:14 • 5338 переглядiв

За його словами, кожен удар росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян.

Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала росія проти України 

- наголосив Глава держави.

Додамо

Разом з тим, Зеленський зауважив, що під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, у небі, у дипломатії.

Є вагомі результати тиску на росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає 

- резюмував Президент.

Нагадаємо

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, 29 постраждали, з них 7 дітей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
