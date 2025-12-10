Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу

Кількість боїв на фронті за минулу добу зросла до 177 - на чверть у порівнянні з днем раніше, при чому найгарячіше залишається на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

