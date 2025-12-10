$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 11644 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 23566 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 25716 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 20280 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 43541 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 35150 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25644 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30689 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39592 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 57376 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 177 бойових зіткнень, що на чверть більше, ніж днем раніше. Найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу

Кількість боїв на фронті за минулу добу зросла до 177 - на чверть у порівнянні з днем раніше, при чому найгарячіше залишається на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів - Генштаб10.12.25, 07:14 • 1098 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Сіверськ
Часів Яр
Україна
Костянтинівка