Число боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 177 боевых столкновений, что на четверть больше, чем днем ранее. Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении, где наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора.
Количество боев на фронте за минувшие сутки возросло до 177 - на четверть по сравнению с днем ранее, причем горячее всего остается на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 10 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений
Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4525 дронов-камикадзе.
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 141 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилипки и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону Новоподгороднего и Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороне, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполья.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
