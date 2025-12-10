Число боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба

Количество боев на фронте за минувшие сутки возросло до 177 - на четверть по сравнению с днем ранее, причем горячее всего остается на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 10 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4525 дронов-камикадзе.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 141 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилипки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону Новоподгороднего и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороне, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов - Генштаб