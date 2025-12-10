$42.070.01
9 декабря, 20:28 • 10761 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 21284 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 32252 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 23857 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 18583 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 40882 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 33638 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 25151 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30342 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 56356 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 10 просмотра

За сутки 9 декабря российские войска потеряли 1010 солдат и 177 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составляют 1183620 человек ликвидировано.

ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов - Генштаб

За сутки 9 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 177 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1183620 (+1010) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11404 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23692 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34969 (+25)
          • РСЗО ‒ 1563 (0)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 431 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 8900 (+177)
                    • крылатые ракеты ‒ 4058 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69350 (+107)
                            • специальная техника ‒ 4019 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

