ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 9 декабря российские войска потеряли 1010 солдат и 177 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составляют 1183620 человек ликвидировано.
За сутки 9 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 177 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1183620 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11404 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23692 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34969 (+25)
- РСЗО ‒ 1563 (0)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 431 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 8900 (+177)
- крылатые ракеты ‒ 4058 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69350 (+107)
- специальная техника ‒ 4019 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.
