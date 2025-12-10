ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи оккупантов - Генштаб

За сутки 9 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 177 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1183620 (+1010) человек ликвидировано

танков ‒ 11404 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23692 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34969 (+25)

РСЗО ‒ 1563 (0)

средства ПВО ‒ 1253 (0)

самолетов ‒ 431 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 8900 (+177)

крылатые ракеты ‒ 4058 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69350 (+107)

специальная техника ‒ 4019 (0)

Данные уточняются.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран