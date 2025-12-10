ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів - Генштаб
Київ • УНН
За добу 9 грудня російські війська втратили 1010 солдатів та 177 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно становлять 1183620 осіб ліквідовано.
За добу 9 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 177 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1183620 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11404 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23692 (+1)
- артилерійських систем ‒ 34969 (+25)
- РСЗВ ‒ 1563 (0)
- засоби ППО ‒ 1253 (0)
- літаків ‒ 431 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8900 (+177)
- крилаті ракети ‒ 4058 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69350 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 4019 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.
росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5812 переглядiв