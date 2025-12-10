$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 10792 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 21356 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 23908 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 18632 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 40964 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 33680 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25166 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30353 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39145 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 56393 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 34 перегляди

За добу 9 грудня російські війська втратили 1010 солдатів та 177 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно становлять 1183620 осіб ліквідовано.

ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів - Генштаб

За добу 9 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 177 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1183620 (+1010) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11404 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23692 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 34969 (+25)
          • РСЗВ ‒ 1563 (0)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 431 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8900 (+177)
                    • крилаті ракети ‒ 4058 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69350 (+107)
                            • спеціальна техніка ‒ 4019 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Донецька область
                              Марко Рубіо
                              Державний департамент США
                              Збройні сили України
                              Україна