ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів - Генштаб

За добу 9 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 177 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1183620 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 11404 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23692 (+1)

артилерійських систем ‒ 34969 (+25)

РСЗВ ‒ 1563 (0)

засоби ППО ‒ 1253 (0)

літаків ‒ 431 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8900 (+177)

крилаті ракети ‒ 4058 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69350 (+107)

спеціальна техніка ‒ 4019 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн