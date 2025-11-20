Хмарно і зимно: де чекати дощів в Україні 20 листопада
Київ • УНН
20 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі пройдуть у південних, східних та більшості центральних областей, а також у Карпатах та на Закарпатті.
У четвер, 20 листопада, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погоду більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, тому у південних, східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі, на решті території без опадів.
Вітер буде рухатись переважно із південного сходу, зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму в денні години 4-9° тепла; на півдні та південному сході країни дещо тепліше, вдень в межах +11..16°, в Криму до 19°; в Карпатах вдень стовпики термометрів будуть сягати лиш 0-5° тепла
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 4-6°.
