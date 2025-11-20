Облачно и холодно: где ждать дождей в Украине 20 ноября

В четверг, 20 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, погоду большинства областей будут определять атмосферные фронты, поэтому в южных, восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока, со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима в дневные часы 4-9° тепла; на юге и юго-востоке страны несколько теплее, днем в пределах +11..16°, в Крыму до 19°; в Карпатах днем столбики термометров будут достигать лишь 0-5° тепла