20 ноября
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10182 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13227 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20662 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27596 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39962 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22452 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24869 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25223 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22456 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Облачно и холодно: где ждать дождей в Украине 20 ноября

Киев • УНН

 3550 просмотра

20 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди пройдут в южных, восточных и большинстве центральных областей, а также в Карпатах и на Закарпатье.

Облачно и холодно: где ждать дождей в Украине 20 ноября

В четверг, 20 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду большинства областей будут определять атмосферные фронты, поэтому в южных, восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока, со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима в дневные часы 4-9° тепла; на юге и юго-востоке страны несколько теплее, днем в пределах +11..16°, в Крыму до 19°; в Карпатах днем столбики термометров будут достигать лишь 0-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 4-6°.

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Закарпатская область
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев