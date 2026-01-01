Харків 1 січня зазнав атаки КАБом, є постраждалий - місцева влада

У Харкові 1 січня пролунали вибухи. За попередніми даними, російські окупанти здійснили атаку КАБом по передмістю, повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова і міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

Інформація, де саме зафіксовано удар, невідома. Але згодом Синєгубов повідомив, що наразі відомо про одного постраждалого внаслідок удару.

На цю хвилину відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. Медики надають всю необхідну допомогу - йдеться в дописі.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін доручив розширити буферну зону в Сумській та Харківській областях України до 2026 року. Таку заяву оголосив начальник Генерального штабу зс рф валерій герасимов.