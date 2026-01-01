Харків 1 січня зазнав атаки КАБом, є постраждалий - місцева влада

$42.350.03
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 58365 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 72098 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 31286 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 31753 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 29090 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 24859 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 26888 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21322 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18700 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16890 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 15664 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 14071 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 15276 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік05:48 • 7730 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 17098 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 58342 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 39258 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 79474 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 78181 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 71352 перегляди
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 14193 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 15797 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 39265 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 18342 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 25262 перегляди
Харків 1 січня зазнав атаки КАБом, є постраждалий - місцева влада

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Харкові 1 січня пролунали вибухи, попередньо, російські окупанти здійснили атаку КАБом по передмістю. Відомо про одного постраждалого внаслідок удару.

Харків 1 січня зазнав атаки КАБом, є постраждалий - місцева влада

У Харкові 1 січня пролунали вибухи. За попередніми даними, російські окупанти здійснили атаку КАБом по передмістю, повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова і міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

Інформація, де саме зафіксовано удар, невідома. Але згодом Синєгубов повідомив, що наразі відомо про одного постраждалого внаслідок удару.

На цю хвилину відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. Медики надають всю необхідну допомогу

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін доручив розширити буферну зону в Сумській та Харківській областях України до 2026 року. Таку заяву оголосив начальник Генерального штабу зс рф валерій герасимов.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Сумська область
Олег Синєгубов
Харківська область
Ігор Терехов
Україна
Харків