Харьков 1 января подвергся атаке КАБом, есть пострадавший - местные власти

Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 65474 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 81005 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 34259 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 34476 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 31256 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 25944 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 27760 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21561 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18893 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 17048 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 6270 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 10260 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 7908 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 27022 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 4812 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 65474 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42674 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 81747 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 80235 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 73354 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Волынская область
Луцк
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 16529 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 18193 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42662 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19415 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26343 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Truth Social
9К720 Искандер

Харьков 1 января подвергся атаке КАБом, есть пострадавший - местные власти

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

В Харькове 1 января прогремели взрывы, предварительно, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду. Известно об одном пострадавшем в результате удара.

Харьков 1 января подвергся атаке КАБом, есть пострадавший - местные власти

В Харькове 1 января прогремели взрывы. По предварительным данным, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду, сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и городского голову Харькова Игоря Терехова.

Детали

Информация, где именно зафиксирован удар, неизвестна. Но впоследствии Синегубов сообщил, что сейчас известно об одном пострадавшем в результате удара.

На эту минуту известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. Медики оказывают всю необходимую помощь

 - говорится в сообщении.

Напомним

российский диктатор владимир путин поручил расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины до 2026 года. Такое заявление объявил начальник Генерального штаба вс рф валерий герасимов.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Сумская область
Олег Синегубов
Харьковская область
Игорь Терехов
Украина
Харьков