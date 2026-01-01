Харьков 1 января подвергся атаке КАБом, есть пострадавший - местные власти

В Харькове 1 января прогремели взрывы. По предварительным данным, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду, сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и городского голову Харькова Игоря Терехова.

Детали

Информация, где именно зафиксирован удар, неизвестна. Но впоследствии Синегубов сообщил, что сейчас известно об одном пострадавшем в результате удара.

На эту минуту известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. Медики оказывают всю необходимую помощь - говорится в сообщении.

Напомним

российский диктатор владимир путин поручил расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины до 2026 года. Такое заявление объявил начальник Генерального штаба вс рф валерий герасимов.