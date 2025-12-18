Ізраїль схвалив угоду на 34,67 млрд доларів про постачання газу до Єгипту - Reuters

Ізраїль схвалив угоду про постачання природного газу до Єгипту. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сума угоди становить 112 млрд ізраїльських шекелів, що становить приблизно 34,67 млрд доларів. Нетаньягу додав, що угода, яка була затримана через деякі невирішені питання, допоможе забезпечити стабільність у регіоні.

За його словами, це має полегшити енергетичну кризу в Єгипті, який витратив мільярди доларів на імпорт скрапленого природного газу, оскільки власні запаси не задовольняли попит.

Представник компанії Chevron заявив, що вітає рішення Ізраїлю видати дозвіл на експорт природного газу з родовища Левіафан до Єгипту.

Згідно з угодою, з родовища Левіафан, запаси якого становлять близько 600 мільярдів кубометрів, до Єгипту будуть надходити близько 130 мільярдів кубометрів газу до 2040 року або до виконання всіх умов контракту.

