Израиль одобрил сделку на 34,67 млрд долларов о поставках газа в Египет - Reuters

Израиль одобрил соглашение о поставках природного газа в Египет. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сумма сделки составляет 112 млрд израильских шекелей, что составляет примерно 34,67 млрд долларов. Нетаньяху добавил, что соглашение, которое было задержано из-за некоторых нерешенных вопросов, поможет обеспечить стабильность в регионе.

По его словам, это должно облегчить энергетический кризис в Египте, который потратил миллиарды долларов на импорт сжиженного природного газа, поскольку собственные запасы не удовлетворяли спрос.

Представитель компании Chevron заявил, что приветствует решение Израиля выдать разрешение на экспорт природного газа с месторождения Левиафан в Египет.

Согласно соглашению, с месторождения Левиафан, запасы которого составляют около 600 миллиардов кубометров, в Египет будут поступать около 130 миллиардов кубометров газа до 2040 года или до выполнения всех условий контракта.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует выходить из политики в обмен на возможное помилование по коррупционным производствам.