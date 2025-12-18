Израиль одобрил сделку на 34,67 млрд долларов о поставках газа в Египет - Reuters

$42.180.06
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Израиль одобрил сделку на 34,67 млрд долларов о поставках газа в Египет - Reuters

Киев • УНН

 14 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении сделки на 112 млрд шекелей (34,67 млрд долларов) по поставкам природного газа в Египет. Это соглашение поможет Египту, который тратил миллиарды на импорт сжиженного природного газа, облегчить энергетический кризис.

Израиль одобрил сделку на 34,67 млрд долларов о поставках газа в Египет - Reuters

Израиль одобрил соглашение о поставках природного газа в Египет. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сумма сделки составляет 112 млрд израильских шекелей, что составляет примерно 34,67 млрд долларов. Нетаньяху добавил, что соглашение, которое было задержано из-за некоторых нерешенных вопросов, поможет обеспечить стабильность в регионе.

По его словам, это должно облегчить энергетический кризис в Египте, который потратил миллиарды долларов на импорт сжиженного природного газа, поскольку собственные запасы не удовлетворяли спрос.

Представитель компании Chevron заявил, что приветствует решение Израиля выдать разрешение на экспорт природного газа с месторождения Левиафан в Египет.

Согласно соглашению, с месторождения Левиафан, запасы которого составляют около 600 миллиардов кубометров, в Египет будут поступать около 130 миллиардов кубометров газа до 2040 года или до выполнения всех условий контракта.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует выходить из политики в обмен на возможное помилование по коррупционным производствам.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Израиль
Reuters
Биньямин Нетаньяху
Египет