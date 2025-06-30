ISW: Атака росіян на Україну 29 червня стала найпотужнішою з початку повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
Аналітики ISW назвали комбінований удар рф по Україні в ніч на 29 червня наймасштабнішим з лютого 2022 року. Загарбники випустили 537 засобів повітряного нападу, цілячись по цивільній, залізничній та промисловій інфраструктурі.
Комбінлована атака росії на Україну в ніч з 28 на 29 червня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики вказують, що росія запустила загалом 537 засобів повітряного нападу, включаючи 447 безпілотників "Шахед" та "дрони-приманки". Крім того, російські війська запустили чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", сім балістичних ракет "Іскандер-М"/КН-23, крилату ракету Х-101/"Іскандер-К" п'ять крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та три ракети ППО С-300.
російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі, включаючи житлові будинки та навчальні заклади, у Тернопільській, Івано-Франківській, Черкаській та Миколаївській областях, а також по залізничній та промисловій інфраструктурі у Львівській та Полтавській областях
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За їхніми словами, росія продовжує використовувати дедалі більшу кількість безпілотників у своїх нічних ударних атаках, щоб придушити українську протиповітряну оборону та забезпечити подальші удари крилатими та балістичними ракетами.
"Збільшення ударних пакетів росії в останні тижні значною мірою зумовлене зусиллями рф щодо масштабування свого оборонного промислового виробництва, зокрема безпілотників "Шахед" та "ловців-приманок" і балістичних ракет", - резюмували в ISW.
Нагадаємо
Українська ППО відбила масовану нічну атаку 29 червня, знешкодивши 475 із 537 засобів повітряного нападу. Серед збитих цілей – Shahed, Х-101/Іскандер-К та Калібр.
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