ISW: Атака россиян на Украину 29 июня стала самой мощной с начала полномасштабного вторжения

Комбинированная атака России на Украину в ночь с 28 на 29 июня стала крупнейшей с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что Россия запустила в общей сложности 537 средств воздушного нападения, включая 447 беспилотников "Шахед" и "дроны-приманки". Кроме того, российские войска запустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", семь баллистических ракет "Искандер-М"/КН-23, крылатую ракету Х-101/"Искандер-К", пять крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и три ракеты ПВО С-300.

российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома и учебные заведения, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черкасской и Николаевской областях, а также по железнодорожной и промышленной инфраструктуре во Львовской и Полтавской областях - отмечают авторы.

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По их словам, Россия продолжает использовать все большее количество беспилотников в своих ночных ударных атаках, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить дальнейшие удары крылатыми и баллистическими ракетами.

"Увеличение ударных пакетов России в последние недели в значительной степени обусловлено усилиями РФ по масштабированию своего оборонного промышленного производства, в частности беспилотников "Шахед" и "приманок" и баллистических ракет", - резюмировали в ISW.

Напомним

Украинская ПВО отразила массированную ночную атаку 29 июня, обезвредив 475 из 537 средств воздушного нападения. Среди сбитых целей – Shahed, Х-101/Искандер-К и Калибр.

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