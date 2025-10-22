Іспанська поліція заарештувала банду, яка викрала 1100 стільців із ресторанів
Київ • УНН
Іспанська поліція заарештувала сімох осіб, які викрали понад 1100 стільців із ресторанів Мадрида та передмістя за два місяці. Викрадені стільці вартістю 60 000 євро перепродувалися в Іспанії, Марокко та Румунії.
Іспанська поліція знешкодила банду, що промишляла крадіжкою меблів із ресторанів. Викрадені стільці, вартість яких становить 60 000 євро, перепродувалися в Іспанії, Марокко та Румунії, передає УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
Як пише видання, іспанська поліція заарештувала 7 осіб, підозрюваних у крадіжці понад 1100 стільців з ресторанів і барів Мадрида та одного з його передмість всього за два місяці.
За даними влади, злочинне угруповання із шести чоловіків та однієї жінки працювало ночами, крадучи стільці, які були складені на відкритих терасах, поки заклади були закриті.
Об'єктами нападу в Мадриді та Талавера-де-ла-Рейна, невеликому місті на південний захід від столиці, у серпні та вересні стали щонайменше 18 різних закладів.
За словами влади, вартість вкрадених стільців становила близько 60 000 євро.
За даними поліції, підозрювані, яким пред'явлені звинувачення у крадіжці та участі у злочинній організації, перепродували стільці не лише в Іспанії, але також у Марокко та Румунії.
Додамо
Розслідування почалося після того, як до поліції надійшло кілька скарг від власників ресторанів, які виявили зникнення.
В Іспанії багато ресторанів і барів залишають пластикові та металеві столи та стільці для терас на ніч просто неба, складаючи їх один в один і приковуючи ланцюгами.
Китай звинуватив іноземні спецслужби в крадіжці рідкісноземельних металів18.07.25, 07:28 • 6427 переглядiв