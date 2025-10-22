$41.740.01
Ексклюзив
15:19 • 2756 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 5828 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 13891 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16121 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11695 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11411 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10209 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8932 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16142 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17292 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Іспанська поліція заарештувала банду, яка викрала 1100 стільців із ресторанів

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Іспанська поліція заарештувала сімох осіб, які викрали понад 1100 стільців із ресторанів Мадрида та передмістя за два місяці. Викрадені стільці вартістю 60 000 євро перепродувалися в Іспанії, Марокко та Румунії.

Іспанська поліція заарештувала банду, яка викрала 1100 стільців із ресторанів

Іспанська поліція знешкодила банду, що промишляла крадіжкою меблів із ресторанів. Викрадені стільці, вартість яких становить 60 000 євро, перепродувалися в Іспанії, Марокко та Румунії, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Як пише видання, іспанська поліція заарештувала 7 осіб, підозрюваних у крадіжці понад 1100 стільців з ресторанів і барів Мадрида та одного з його передмість всього за два місяці.

За даними влади, злочинне угруповання із шести чоловіків та однієї жінки працювало ночами, крадучи стільці, які були складені на відкритих терасах, поки заклади були закриті.

Об'єктами нападу в Мадриді та Талавера-де-ла-Рейна, невеликому місті на південний захід від столиці, у серпні та вересні стали щонайменше 18 різних закладів.

За словами влади, вартість вкрадених стільців становила близько 60 000 євро.

За даними поліції, підозрювані, яким пред'явлені звинувачення у крадіжці та участі у злочинній організації, перепродували стільці не лише в Іспанії, але також у Марокко та Румунії.

Додамо

Розслідування почалося після того, як до поліції надійшло кілька скарг від власників ресторанів, які виявили зникнення.

В Іспанії багато ресторанів і барів залишають пластикові та металеві столи та стільці для терас на ніч просто неба, складаючи їх один в один і приковуючи ланцюгами.

Китай звинуватив іноземні спецслужби в крадіжці рідкісноземельних металів18.07.25, 07:28 • 6427 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Обшук
Марокко
Іспанія
Мадрид
Румунія